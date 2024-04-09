Geçtiğimiz aylarda ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu piyasaya süren Apple, bir kez daha teknoloji dünyasında dikkat çekti. Ancak son dönemlerde şirket, geliştiricilerden tepki çekiyor. Öyle ki Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiriciler, kısıtlama duvarı ile karşılaşıyor. İşte ayrıntılar…
Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilere kısıtlama duvarı
Aktarılan bilgilere göre Apple, Vision Pro üzerinde yer alan kameralara üçüncü taraf uygulamaların erişebilmesine izin vermiyor. Yazılımcıların şikayetçi olduğu bu durum, uygulama geliştiricileri ve kullanıcılar için önemli bir kısıtlama anlamına geliyor. Bu, kullanıcıların teknolojinin sunduğu imkanlardan tam olarak faydalanabilmesi için kritik bir engel oluşturuyor.
Şubat 2024 itibariyle App Store'da Apple Vision Pro için 1000'den fazla uygulama bulunuyor. Bu sayı oldukça fazla ancak teknoloji devi bu kısıtlamalarını devam ettirmesi halinde pek de artmayacak gibi görünüyor. Zira pek çok geliştirici, kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştirmeyeceğini dile getiriyor. Firmanın nasıl bir adım atacağını hep birlikte göreceğiz.
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Apple Vision Pro özellikleri ve fiyatı
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS Apple Vision Pro fiyat listesi: Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilere kısıtlama duvarı - Son Dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet altyapısına kuran Türksat A.Ş. ile birlikte Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demirtaş, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı. Proje, yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan dijital olarak oluşturulmuştur. Motorola, Edge 50 serisine yeni bir model ekliyor. Şirket, uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip olan Motorola Edge 50 Fusion'ı tanıttı. Cihaz, çift arka kamera, pürüzsüz parlak kapak tasarımı ve 6,7 inç büyüklüğünde pOLED ekran gibi özelliklere sahip. Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 5000 mAh pil, 68W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Orta segment modelleriyle adından sıkça söz ettiren vivo, uygun fiyatıyla dikkat çeken vivo T3x 5G'yi tanıtıyor. Cihaz, dairesel tasarıma sahip kamera adası ve altın görünümlü çerçeve ile tasarlanmış. 180 Dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak olan T3x 5G, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 6000 mAh'lik pil gibi özelliklere sahip. Şimdilik diğer detaylar bilinmiyor ancak T2x'in özelliklerine bakarak bazı çıkarımlar yapılabilir. Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir. MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir. LG, birkaç yıl önce akıllı telefon endüstrisindeki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak şirket, mobil alandaki patentlerinden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda LG, Oppo ile yeni bir anlaşma imzalayarak mobil patentlerini Çinli üreticiye devretti. LG'nin Oppo'ya video ve ses çözümleriyle ilgili 48 temel patenti sattığı bildirildi. Anlaşma, Oppo'ya çeşitli standartlara dayalı teknolojilere tam erişim sağlıyor. Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei'ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu. Üç şirket, Toyota'nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor. Bu ayın sonunda Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor. Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota'nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir. Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek. Redmi, akıllı telefon camiasına damga vuracak yeni modeli Redmi Turbo 3 için hazırlıkları tamamladı. Birkaç gün sonra resmi lansman ile tanıtılacak olan Turbo 3, şimdi sızıntılarla birçok özelliğini gözler önüne sürdü. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Redmi Turbo 3'e yakından bakalım.
ÖzellikDetayEkran23 milyon piksele sahip micro-OLED, 3D görüntüleme sistemi, 7,5 milyon piksel aralığı, %92 DCI-P3, 90-96-100 Hz yenileme hızı, titreşimsiz video için 24 fps ve 30 fps'nin katları oynatmaGörüş Alanı120 dereceİşlemciApple M2: 8 çekirdekli (4 performans+4 güç verimliliği), 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine
Apple R1: 12 ms fotondan fotona gecikme süresi, 256 GB/sn bellek bant genişliğiBellek16 GBDepolama256 GB, 512 GB, 1 TBBağlantılarWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-CSensörlerLiDAR Tarayıcı, Kameralar, Göz Takip Sensörleri, Hızlanmaölçer, Jiroskop, Yakınlık SensörüSes4 yönlü dahili hoparlör, 3 mikrofonlu gürültü engellemePil2 saate kadar pil ömrü (harici pil ile kullanılabilir)Ağırlık600-650 gramİşletim SistemiVisionOS
Apple Vision Pro fiyat listesi:
Vision Pro 256 GB: 3 bin 499 dolar
Vision Pro 512 GB: 3 bin 699 dolar
Vision Pro 1 TB: 3 bin 899 dolar
Son Dakika › Teknoloji › Apple Vision Pro için uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilere kısıtlama duvarı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin e-devlet altyapısına kuran Türksat A.Ş. ile birlikte Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demirtaş, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı. Proje, yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Dijital Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaret edilebilecek. Hayvanat bahçesi, evcil ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarından koparılmadan dijital olarak oluşturulmuştur.
Motorola, Edge 50 serisine yeni bir model ekliyor. Şirket, uygun fiyatlı ve mütevazi özelliklere sahip olan Motorola Edge 50 Fusion'ı tanıttı. Cihaz, çift arka kamera, pürüzsüz parlak kapak tasarımı ve 6,7 inç büyüklüğünde pOLED ekran gibi özelliklere sahip. Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 5000 mAh pil, 68W hızlı şarj desteği ve IP68 sertifikası da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Orta segment modelleriyle adından sıkça söz ettiren vivo, uygun fiyatıyla dikkat çeken vivo T3x 5G'yi tanıtıyor. Cihaz, dairesel tasarıma sahip kamera adası ve altın görünümlü çerçeve ile tasarlanmış. 180 Dolar gibi bir fiyatla satışa sunulacak olan T3x 5G, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 6000 mAh'lik pil gibi özelliklere sahip. Şimdilik diğer detaylar bilinmiyor ancak T2x'in özelliklerine bakarak bazı çıkarımlar yapılabilir.
Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.
MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki yeni yonga seti Dimensity 9400 için çalışmalara başladı. Yeni söylentilere göre, Dimensity 9400 150 mm2'lik bir kalıp kullanacak ve 30 milyardan fazla transistöre sahip olacak. Bu, şimdiye kadarki en büyük akıllı telefon çipi olabilir. Transistör sayısındaki artış, performans ve cihaz yeteneğinde önemli kazanımlar sağlayabilir. Ancak bu büyük kalıp, maliyetleri artırabilir ve akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Lansmanı bu yılın sonlarında gerçekleşecek olan Dimensity 9400, Snapdragon 8 Gen 4'e göre daha performanslı olabilir.
LG, birkaç yıl önce akıllı telefon endüstrisindeki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak şirket, mobil alandaki patentlerinden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda LG, Oppo ile yeni bir anlaşma imzalayarak mobil patentlerini Çinli üreticiye devretti. LG'nin Oppo'ya video ve ses çözümleriyle ilgili 48 temel patenti sattığı bildirildi. Anlaşma, Oppo'ya çeşitli standartlara dayalı teknolojilere tam erişim sağlıyor.
Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei'ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu. Üç şirket, Toyota'nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor. Bu ayın sonunda Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor. Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota'nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir. Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek.
Redmi, akıllı telefon camiasına damga vuracak yeni modeli Redmi Turbo 3 için hazırlıkları tamamladı. Birkaç gün sonra resmi lansman ile tanıtılacak olan Turbo 3, şimdi sızıntılarla birçok özelliğini gözler önüne sürdü. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcili Redmi Turbo 3'e yakından bakalım.
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