Apple Vision Pro Kullanıcıları Cam Çatlaması Sorunuyla Karşılaşıyor

Teknoloji

Apple'ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Apple Vision Pro. Teknoloji dünyasında yeni bir trend başlatan karma gerçeklik gözlüğü henüz birinci nesil olması nedeniyle bazı durumlarda can sıkan olaylarla gündeme gelebiliyor. Bazı kullanıcılar gözlüklerinin camlarının bir gecede hiçbir neden olmadan çatladığını bildirmeye başladı.

Apple Vision Pro eleştirilerin odağında – Fabrikasyon hatası mı var?

Son günlerde bazı Apple Vision Pro kullanıcıları gözlüklerinin camlarında hiçbir neden olmaksızın boydan boya çatlakların meydana geldiğini bildirmeye başladı. Bu durum, ürünün dayanıklılığıyla ilgili eleştirileri alevlendirirken, potansiyel fabrikasyon hatalarıyla ilgili de soru işaretlerine neden oldu.

Konuyla ilgili Apple cephesinden şimdilik bir açıklama gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar bu arızadan dolayı markaya ulaştıklarında kendilerine 800 dolarlık bir onarım ücreti çıkarıldığını söyledi. Dahası, kendilerine AppleCare kapsamında 300 dolarlık bir indirim teklif edildiğini söyledi.

Apple, gizli bir yapay zeka aracı tasarladı!

Cihazın özellikleri ise şöyle;