Apple Vision Pro Kullanıcıları Cam Çatlaması Sorunuyla Karşılaşıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple Vision Pro Kullanıcıları Cam Çatlaması Sorunuyla Karşılaşıyor

Apple Vision Pro Kullanıcıları Cam Çatlaması Sorunuyla Karşılaşıyor

Son günlerde bazı Apple Vision Pro kullanıcıları gözlüklerinin camlarında hiçbir neden olmaksızın çatlaklar meydana geldiğini bildirmeye başladı. Bu durum, ürünün dayanıklılığıyla ilgili eleştirileri alevlendirirken, potansiyel fabrikasyon hatalarıyla ilgili de soru işaretlerine neden oldu.

24.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
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Apple'ın son zamanlarda en çok konuşulan ürünü Apple Vision Pro. Teknoloji dünyasında yeni bir trend başlatan karma gerçeklik gözlüğü henüz birinci nesil olması nedeniyle bazı durumlarda can sıkan olaylarla gündeme gelebiliyor. Bazı kullanıcılar gözlüklerinin camlarının bir gecede hiçbir neden olmadan çatladığını bildirmeye başladı.

Apple Vision Pro eleştirilerin odağında – Fabrikasyon hatası mı var?

Son günlerde bazı Apple Vision Pro kullanıcıları gözlüklerinin camlarında hiçbir neden olmaksızın boydan boya çatlakların meydana geldiğini bildirmeye başladı. Bu durum, ürünün dayanıklılığıyla ilgili eleştirileri alevlendirirken, potansiyel fabrikasyon hatalarıyla ilgili de soru işaretlerine neden oldu.

Konuyla ilgili Apple cephesinden şimdilik bir açıklama gelmedi. Ancak bazı kullanıcılar bu arızadan dolayı markaya ulaştıklarında kendilerine 800 dolarlık bir onarım ücreti çıkarıldığını söyledi. Dahası, kendilerine AppleCare kapsamında 300 dolarlık bir indirim teklif edildiğini söyledi.

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Cihazın özellikleri ise şöyle;

ÖzellikDeğerFiyat3.499 dolarİşletim SistemiVisionOSYonga SetiM2 ve R1EkranMicro-OLED (23 milyon piksel, 90Hz, 96Hz, 100Hz)Depolama256 GB, 512 GB, 1 TBKamera6.5MP Stereoskopik 3D kamera, uzamsal video ve fotoğraf çekimleri (18mm, f/2.0)Sensörler2 ana kamera, 6 takip kamerası, 4 göz takip kamerası, TrueDepth kamera, LiDAR tarayıcı, 4 ölçüm birimi, yanıp sönen sensör, ambiyans ışık sensörüKimlik DoğrulamaOpticID (iris tabanlı)SesDinamik baş izleme ile uzamsal ses podları, 6 mikrofon dizisiKablosuzWi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3PilGenel kullanım için 2 saat, video oynatma için 2.5 saatAğırlık600 – 650 gram

Siz Vision Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Apple Vision Pro Kullanıcıları Cam Çatlaması Sorunuyla Karşılaşıyor - Son Dakika
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