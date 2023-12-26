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Apple Vision Pro'nun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Apple Vision Pro'nun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Apple Vision Pro, WWDC 23 etkinliğinde tanıtıldıktan sonra birçok kişi tarafından merak edildi. Sızıntılar ve tahminlere göre, Vision Pro'nun toplu sevkiyatları Ocak 2024'ün ilk haftasında başlayacak ve mağaza raflarına Şubat başında çıkacak. Vision Pro'nun satın alınması için çevrimiçi sipariş verilebilecek ve mağazada montaj yapılması gerekecek.

Apple Vision Pro\'nun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
26.12.2023 - 12:28,
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Apple Vision Pro, 5 Haziran'da WWDC 23 etkinliğinde tanıtıldığında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu yeni karma gerçeklik gözlüğünün özelliklerini merak etti ve satın almak istedi. Ancak Apple, bunun için bir tarih vermedi. Bunun üzerine sektörde sızıntılarıyla bilinen isimler iddialarını ortaya atmaya başladı. Şimdi ise bunlar sayesinde elde net bilgiler var denebilir. İşte detaylar…

Apple Vision Pro sevkiyatları ne zaman başlayacak?

Vision Pro'nun ABD'de de bir çıkış tarihi yok, ancak son birkaç hafta içinde tahminlerin iyileştiği görüldü. Her şey, Apple'ın Vision Pro'yu şubat ayında satmaya başlayabileceğini söyleyen Mark Gurman ile başladı. Apple tedarikçilerinin birkaç haftadır karma gerçeklik cihazını ürettiği bildiriliyor.

Apple Vision Pro'nun Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Apple, Ocak ayının ilk haftasında toplu sevkiyatlara başlayabilir. Bu da mağaza içi lansmanın bundan kısa bir süre sonra gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yani önümüzdeki günlerde bununla ilgili Apple'dan resmi bir duyuru alabiliriz.

Vision Pro'yu satın almanın daha çok birinci nesil Apple Watch'u almaya benzeyeceğini bir süredir biliyorduk. Gurman son raporlarında süreci detaylandırdı. Vision Pro'yu çevrimiçi sipariş edebilirsiniz, ancak yakındaki bir mağazada uygun bir montaj yaptırmanız gerekecektir. Bu arada Apple, Apple Store personelini Vision Pro satışları için eğitiyor ve bu eğitim, kullanıcılara özel bir uyum sağlamayı da içeriyor.

Windows, Apple Vision Pro çıkmadan havlu attı!

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo: "2024 yılındaki sevkiyatların yaklaşık 500 bin adet olacağı tahmin ediliyor. Vision Pro şu anda seri üretimde ve seri sevkiyatlara Ocak 2024'ün ilk haftasında başlayacak. Vision Pro, mevcut toplu sevkiyat planına göre büyük olasılıkla Ocak sonu veya Şubat başında mağaza raflarına çıkacak." açıklamalarını yaptı.

Eğer Kuo'nun bilgisi doğruysa uzun süre beklemeye gerek kalmayacak. Vision Pro ön siparişleri beklediğimizden daha erken başlayabilir. Ocak ayının ortası için zamanlanmış bir Vision Pro lansman duyurusu beklenebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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