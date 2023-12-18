 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor

Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch Series 10'a hipertansiyon ve uyku apnesi tespit özellikleri ekleyerek kullanıcılara sağlık hakkında önemli bilgiler sağlamayı hedefliyor. Saatin erken müdahaleleri ve önleyici tedbirleri daha geniş bir kullanıcı tabanı için daha erişilebilir hale getirme potansiyeli bulunuyor.

Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor
18.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Giyilebilir teknolojinin liderlerinden olan Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch'a gelişmiş sağlık özellikleri ekleyerek onu daha da kullanışlı bir hale getirmeye hazırlanıyor. Apple Watch Series 10, özellikle sağlıkla ilgili yeniliklerle gelecek. En azından haberlere göre Apple'ın odak noktası bu olacak.

Apple Watch Series 10, hiper tansiyon ve uyku apnesini tespit edebilecek

Yaklaşan Apple Watch'ta beklenen en önemli özellikler, hipertansiyon ve uyku apnesi algılama özellikleri. Bu özellikler, bu durumlarla ilişkili semptomları izleyip tanımlayarak kullanıcılara sağlıkları hakkında önemli bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış.

Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor

Akıllı saatin, potansiyel hipertansiyon veya uyku apnesi belirtileri tespit etmesi halinde kullanıcıları aktif olarak uyarması ve daha kapsamlı bir değerlendirme için takip testi yaptırmaya yönlendirmesi bekleniyor.

Neden Apple Watch 8 aldı?

Bu gelişmenin önemi yalnızca sağlıkla ilgili özelliklerin genişletilmesinde değil, aynı zamanda erken müdahaleleri ve önleyici tedbirleri daha geniş bir kullanıcı tabanı için daha erişilebilir hale getirme potansiyeli barındırıyor.

Kan basıncı ölçümü de dahil olmak üzere sağlık takibi diğer akıllı saatlerde de mevcut olsa da, Apple tarafından önerilen sorunsuz entegrasyon ve otomatik algılama, kullanıcı dostu sağlık teknolojisinde yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor

Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi, bu son teknoloji sağlık özelliklerinin 2024'te çıkacak olan Apple Watch'lara özel olacağı ve markanın kullanıcıları en yeni işlevlere erişim için en yeni modellere yükseltmeye teşvik etme geleneğini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Apple'ın ayrıca gelecek yıl piyasaya süreceği Watch Series 10 ile tasarımsal bir değişikliğe de gitmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Hipertansiyon, Apple Watch, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor - Son Dakika


21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19
Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement