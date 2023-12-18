Apple Watch Series 10, sağlık özellikleriyle geliyor

Giyilebilir teknolojinin liderlerinden olan Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch'a gelişmiş sağlık özellikleri ekleyerek onu daha da kullanışlı bir hale getirmeye hazırlanıyor. Apple Watch Series 10, özellikle sağlıkla ilgili yeniliklerle gelecek. En azından haberlere göre Apple'ın odak noktası bu olacak.

Apple Watch Series 10, hiper tansiyon ve uyku apnesini tespit edebilecek

Yaklaşan Apple Watch'ta beklenen en önemli özellikler, hipertansiyon ve uyku apnesi algılama özellikleri. Bu özellikler, bu durumlarla ilişkili semptomları izleyip tanımlayarak kullanıcılara sağlıkları hakkında önemli bilgiler sağlamak üzere tasarlanmış.

Akıllı saatin, potansiyel hipertansiyon veya uyku apnesi belirtileri tespit etmesi halinde kullanıcıları aktif olarak uyarması ve daha kapsamlı bir değerlendirme için takip testi yaptırmaya yönlendirmesi bekleniyor.

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Bu gelişmenin önemi yalnızca sağlıkla ilgili özelliklerin genişletilmesinde değil, aynı zamanda erken müdahaleleri ve önleyici tedbirleri daha geniş bir kullanıcı tabanı için daha erişilebilir hale getirme potansiyeli barındırıyor.

Kan basıncı ölçümü de dahil olmak üzere sağlık takibi diğer akıllı saatlerde de mevcut olsa da, Apple tarafından önerilen sorunsuz entegrasyon ve otomatik algılama, kullanıcı dostu sağlık teknolojisinde yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi, bu son teknoloji sağlık özelliklerinin 2024'te çıkacak olan Apple Watch'lara özel olacağı ve markanın kullanıcıları en yeni işlevlere erişim için en yeni modellere yükseltmeye teşvik etme geleneğini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Apple'ın ayrıca gelecek yıl piyasaya süreceği Watch Series 10 ile tasarımsal bir değişikliğe de gitmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.