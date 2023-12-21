Apple'ın akıllı saat serisi Watch yeni bir haberle gündemde. Gelen bilgilere göre marka yeni bir tasarım değişikliğine gidiyor. Bununla birlikte eski Apple Watch kordonlarının ne olacağı da merak konusu. İşte Apple Watch tasarım değişikliği ile ilgili ortaya çıkan haberler ve tüm detayları…

Apple Watch tasarımı değişiyor! Eski kordonları kullanamayabilirsiniz!

Apple genel olarak Watch serilerinde tasarımı bir süre aynı tuttuktan sonra köklü değişikliklere gidiyor. En azından bugüne kadar yaptığı tüm değişiklik aşamaları bu şekilde ilerledi. Konuyla ilgili olarak çıkan son haberler ise yine böyle köklü bir değişikliği bize işaret ediyor. Ayrıca markanın bu hamleyle eski kordonları çöpe atma riski de var.

Gelen bilgilere göre Watch tasarımı tamamen değişiyor. Markanın yakın bir tarihte göstermesi planlanan "Apple Watch X" ile göstereceği bu yeni tasarım ile kordon bağlantı noktaları tamamen değişiyor. Bu eski kordonlar için üzücü. Zira marka yeni getireceği "manyetik bağlantı noktaları" ile istenmese de eski kordonların çöpe gitmesine sebep olacak.

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Ancak bu dezavantajın yanında ciddi avantajlar da var. Şu anda Watch serilerinde kullanılan kilit sistemi saat içerisinde ciddi oranda yer kaplıyor. Bu sebeple daha büyük pil, kart entegre sistemleri vb. donanımların saate eklenmesi zorlaşıyor. Apple mühendisleri bu noktaları düşünerek hareket ediyor ve kilit sistemini değiştiriyor. Böylece daha büyük bir pil, yeni donanımlar ve özellikler Apple Watch serilerine eklenebilecek.

Konuyla alakalı olarak gelen bilgiler geçtiğimiz dönemde Apple'ın deriden FineWoven aksesuarlarına geçişini doğru tahmin eden Kosutami'den geliyor. İlerleyen günlerde yapılacak olan Apple lansmanları ile 2015 yılından beri kullanılan kilit sisteminin değişip değişmediği belli olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!