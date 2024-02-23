Apple, Yapay Zeka Aracı Ask ile Gündemde

ChatGPT'nin yaptığı büyük sükseyle beraber, yapay zekalı sohbet asistanları sık sık gündem olmaya başladı. Ortaya atılan son iddialara göre ise, Apple Ask isimli bir yapay zeka aracı tasarlıyor. Bu aracın ilk olarak, AppleCare'de çalışan destek ekibinin ihtiyaçlarını karşılamakta kullanıldığı söyleniyor. Böylece Apple kullanıcıları da daha iyi bir satış sonrası destek almış olacak. Teknik sorular hakkındaki bilgisi sınırlı olan bazı ekip üyeleri, bu soruları Ask'a soruyor ve çok büyük oranda doğru cevap alıyor. İleriki dönemde, aracın daha da iyi performans vermesi bekleniyor. İşte tüm detaylar…
Apple, yeni yapay zeka aracı Ask ile gündemde!
Apple yönetiminin yapay zeka teknolojileri için oldukça heyecanlı olduğunu ve büyük yatırımlar yaptığını önceden biliyoruz. iOS 18 ile birlikte daha da önemli hale gelecek bu teknolojiler, kullanıcıların hayatını eskisinden daha kolay hale getirecek gibi görünüyor. Bunun ilk adımının ise, Ask ile birlikte atıldığını söylemek yanlış olmaz. Şu an için sadece kısıtlı sayıda personel için aktif olan bu yapay zeka aracının, gelecek zamanda birçok çalışan tarafından kullanılacağı öngörülüyor.
Ask sayesinde, Apple destek çalışanları birbirine benzer sorular için vakit kaybetmeden en doğru çözümü sunacak. Böylece destek alan kullanıcılar hem daha memnun olacak, hem de zamandan kazanacak. Bu sürecin sonunda ise çalışan yapay zeka aracının verdiği cevapları puanlayacak, araç ise bu puanları baz alarak kendini yenileyip zaman içinde daha isabetli yanıtlar verecek.
Elbette Ask, Apple'ın dev yapay zeka girişimlerinden sadece biri. Şirketin özellikle iOS 18 ve iPhone 16 ile birlikte bu alanda büyük bir devrim yapacağı öngörülüyor. Bu nedenle firmanın sıradaki yapay zeka hamleleri merakla beklenmekte. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın stratejisi doğru mu? Yapay zeka teknolojileri hayatımızı nasıl değiştirecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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