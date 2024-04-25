Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Apple, TSMC'nin 3 nm sürecini kullanarak yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor. İşlemcinin 2025'in ikinci yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor. Bu işlemci ile Apple'ın yapay zeka çalışmalarına hız kazandırması hedefleniyor.

25.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
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Son zamanlarda Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde ilerletiyor. Geçtiğimiz haftalarda şirketin kendi büyük dil modelini geliştirdiği yönünde iddialar ortaya çıktı. En son gelen bilgilere göre ise Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor olabilir. İşte ayrıntılar…

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Söz konusu iddiaya göre Apple, bu işlemciyi TSMC'nin 3 nm sürecini kullanarak geliştiriyor ve 2025'in ikinci yarısında seri üretime başlayacak. Firmanın bu çip ile yapay zeka çalışmalarına hız katması bekleniyor.

Apple, yapay zeka sunucu işlemcisi geliştiriyor

Apple, geliştirdiği yapay zeka sunucu işlemcisini büyük veri setlerini işleme ve karmaşık matematiksel hesaplamalar yapma amacıyla kullanabilir. Yani büyük dil modelinin eğitimi için fayda sağlayabilir. Şimdilik bununla ilgili net bir bilgi yok. Peki teknoloji devi, yapay zekayı kullanıcılarına ne zaman sunacak?

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Geçtiğimiz günlerde Apple analisti Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddiaya göre şirketin hız ve gizliliğe vererek geliştirdiği büyük dil modelini iOS 18 ile birlikte devreye alacak. Rakiplerinin aksine bulut tabanlı olmayacak bu model, cihaz üzerinde çalışacak. Bu da internet erişimi gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Şirket, 10-14 Haziran tarihleri arasında WWDC 2024 etkinliği gerçekleştirecek. Burada önemli tanıtımlar gerçekleştirecek. Bu duyurular arasında iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemleri öne çıkacakken, yapay zeka da eksik olmayacak.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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