Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar belirlendi.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri açıklığa kavuşturuldu. Bu yönetmelik, daha önce karara bağlanmış ancak detayları belirlenmemiş olan uygulamanın son adımını atmış oldu.
2024 yılında çıkarılan "olay veri inceleme kaydedici sistemleri"yle ilgili yönetmeliğin devamı olarak yayımlanan bu düzenleme, araçlardaki alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik gereksinimlerini kapsamlı şekilde belirledi. Böylece, bu sistemlerin araçlara montajı için son adımlar atılmış oldu.
Yeni düzenleme ile, alkol kilidi sistemi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç çalıştırılmadan önce kontrol yapılmasını sağlayacak. Alkol oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan sürücüler, aracı çalıştırmaya kalktıklarında otomatik olarak engellenecek. Bu sistem, çeşitli teknolojilerle, sürücünün alkol seviyesini doğru şekilde ölçerek, sürücüyü uyaracak ve sınırları aşan bir durumda araç çalışmayacak.
Yönetmelik, alkol kilidiyle birlikte araçlarda acil durum şerit tutma sistemi uygulamasını da zorunlu hale getiriyor. Bu sistem, sürücünün şerit dışına çıkması durumunda aracın yönlendirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla devreye girecek.
Alkol kilidi, sürücünün aracını çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Bu test, alkol oranını belirledikten sonra, eğer alkol seviyesi yüksekse, araç çalıştırılamayacak. Alkol kilidi, farklı modellerde sunuluyor; bunlardan bazıları, anahtara üflenen türdeki sistemlerdir.
Alkol kilidinin temel işlevi, alkol etkisi altındaki kişilerin araç kullanmalarını engellemektir. Bu sistem, sürücünün alkol testinden geçmeden araç çalıştırmasını imkansız hale getirir, böylece trafikte güvenliği artırmayı hedefler.
Son Dakika › Teknoloji › Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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