Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı

Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete\'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri belirlendi. Bu sistemlerin araçlara montajı için son adımlar atıldı. Yeni düzenleme ile, alkol kilidi sistemi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç çalıştırmadan önce kontrol yapılmasını sağlayacak.

14.03.2025 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araçlarda alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemi için teknik şartlar belirlendi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, araçlarda bulunması gereken alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik nitelikleri açıklığa kavuşturuldu. Bu yönetmelik, daha önce karara bağlanmış ancak detayları belirlenmemiş olan uygulamanın son adımını atmış oldu.

TEKNİK ŞARTNAME TAMAM

2024 yılında çıkarılan "olay veri inceleme kaydedici sistemleri"yle ilgili yönetmeliğin devamı olarak yayımlanan bu düzenleme, araçlardaki alkol kilidi ve şerit kontrolü sistemlerinin teknik gereksinimlerini kapsamlı şekilde belirledi. Böylece, bu sistemlerin araçlara montajı için son adımlar atılmış oldu.

SÜRÜSÜNÜN ALKOL ORANINI BELİRLEYECEK

Yeni düzenleme ile, alkol kilidi sistemi, sürücünün alkol oranını ölçerek araç çalıştırılmadan önce kontrol yapılmasını sağlayacak. Alkol oranı belirli bir seviyenin üzerinde olan sürücüler, aracı çalıştırmaya kalktıklarında otomatik olarak engellenecek. Bu sistem, çeşitli teknolojilerle, sürücünün alkol seviyesini doğru şekilde ölçerek, sürücüyü uyaracak ve sınırları aşan bir durumda araç çalışmayacak.

ACİL DURUM ŞERİDİ KONTROLÜ DE DEVREYE GİRECEK

Yönetmelik, alkol kilidiyle birlikte araçlarda acil durum şerit tutma sistemi uygulamasını da zorunlu hale getiriyor. Bu sistem, sürücünün şerit dışına çıkması durumunda aracın yönlendirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla devreye girecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Alkol kilidi, sürücünün aracını çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Bu test, alkol oranını belirledikten sonra, eğer alkol seviyesi yüksekse, araç çalıştırılamayacak. Alkol kilidi, farklı modellerde sunuluyor; bunlardan bazıları, anahtara üflenen türdeki sistemlerdir.

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Alkol kilidinin temel işlevi, alkol etkisi altındaki kişilerin araç kullanmalarını engellemektir. Bu sistem, sürücünün alkol testinden geçmeden araç çalıştırmasını imkansız hale getirir, böylece trafikte güvenliği artırmayı hedefler.

Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti Fenerbahçe penaltılarla elendi, hakemin kararları maçın önüne geçti
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi Akaryakıt fiyatlarına çifte zam geldi
En son 5 sene önce kullanmış Herkes Mert Hakan’ın atamadığı penaltıyı konuşuyor En son 5 sene önce kullanmış! Herkes Mert Hakan'ın atamadığı penaltıyı konuşuyor
Zafer Algöz’ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı Annesinin haberi yokmuş Zafer Algöz'ün neden Şinasi Yurtseven paylaşımını sildiği ortaya çıktı! Annesinin haberi yokmuş
Cenaze yolunda feci kaza 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
Uçak havalimanında alev aldı Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Malatya’da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa’da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Manisa'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Rusya bizi hasım seçti, çatışma mantığına doğru ilerliyoruz
Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar

08:05 CHP’li belediye başkanı yerini MHP’li isme bıraktı CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
07:54 Mansur Yavaş: İmamoğlu’nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim Mansur Yavaş: İmamoğlu'nun programına katılmayacağım, kimsenin yedeği değilim
07:48 Tarihe geçecek sıcaklık değişimi İstanbul’a bile kar göründü Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
14:16 SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
14:11 Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
13:59 Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı İlginç anlar kamerada Yaşına bakmadan kuyumcuyu soymaya çalıştı! İlginç anlar kamerada
13:55 Beşiktaş’ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu hariç herkes kapının önüne koyulacak
13:47 Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye’den bir stadyum 2. sırada Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada
13:45 Tanyeli yaşam savaşı veriyor Durumu ağırlaştı Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı
13:41 Doğuştan fanatik Adını ve soyadını duyan inanamıyor Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
13:38 Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı Süper Lig ekibinin yıldızı yönetimin tavrı sonrası ayrılık kararı aldı
13:21 “Son kabadayı“ Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş "Son kabadayı" Hasan Heybetli hayatını doğal nedenlerden kaybetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 09:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Araçlara alkolmetre geliyor, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.