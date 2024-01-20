Arizona Eyalet Üniversitesi, ChatGPT Kullanımını Yaygınlaştırıyor

ChatGPT'nin kullanımı son yıllarda eğitim dünyasına da dahil olmuş durumda. Birçok öğrenci sınavlarını ve ödevlerini yapay zekaya çözdürürken, eğitim-öğretim açısından da tartışma konusu haline geldi. Ancak ABD'deki bir üniversite, eğitimlerine ChatGPT'yi dahil edeceğini açıkladı.

ABD'li üniversite, ChatGPT kullanımını yaygınlaştırıyor

Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU), OpenAI ile yapay zeka eğitiminde ortak rol alacağını açıkladı. Buna göre üniversite, GPT-4 dil modeline dayanan asistanın, sınıf eğitiminde aktif şekilde kullanılmasını sağlayan önemli adımlar atacak.

Anlaşma sayesinde ASU, ChatGPT Enterprise platformuna erişim sağlayarak eğitimde üretken yapay zekayı keşfeden ilk üniversite olacak. ASU öğretim üyeleri; öğrenci başarısını artırmak ve yenilikçi araştırmalar yapmak için ChatGPT Enterprise Edition'ı kullanma hakkına sahip olacak.

32112312

Konuyla ilgili bilgi veren ASU Bilgi İşlem Müdürü Lev Gonick, binlerce öğrencinin yer aldığı sınıflarda eğitimlerin GPT-4 desteğiyle yürütüleceğini belirtti. ChatGPT kullanarak "kişiselleştirilmiş bir öğretim üyesi" yaratılacağını ifade etti.

ASU Başkanı Michael Crow ise yapay zekanın, öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamasına ve daha hızlı öğrenmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Öğrencilerin de ChatGPT Enterprise Edition'a erişim hakkı olacak.

Geçtiğimiz günlerde OpenAI COO'su Nat McLaughlin, ChatGPT Enterprise'ın 150 binden fazla işletme ve kurumda kullanıldığını söyledi. Ortaklığın bir parçası olarak OpenAI, ASU'dan alınan verilerin gizli kalacağını ve yapay zeka eğitiminde kullanılmayacağını söyledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!