ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı

ASELSAN DÜFAS: Türkiye\'nin İlk Yerli Sonarı

ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği DÜFAS ile denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor. DÜFAS, pasif ve aktif sonar özelliklerine sahip olup, su altı taktiksel resim oluşturma yeteneği ve torpido karşı tedbir yeteneği sunuyor.

19.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:34
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Ülkemizde savunma sanayii alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son dönemde Bayraktar TB2 gibi çok sayıda yerli ve milli teknoloji karşımıza çıktı. Bunlara Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümüne özel tanıtılan ilk yerli sonar DÜFAS'ı örnek gösterebiliriz. Peki ASELSAN DÜFAS tam olarak neler sunuyor?

Türkiye'nin ilk sonarı ASELSAN DÜFAS neler sunuyor?

ASELSAN, tamamen yerli ve milli teknolojiler kullanarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı vitrine çıkardı. DÜFAS, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı

ASELSAN DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar başta olmak üzere su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesine sağlayan bir araç diyebiliriz. Bununla birlikte aktif ve pasif sonar özelliklerini de dikkate alarak gerçekten gerekli bir deniz teknolojisi olduğunu söylemek mümkün.

Bunu biraz daha açacak olursak DÜFAS; pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyebilecek şekilde donatıldı ve torpido gibi su altı tehditlerin de tespitini yapıyor. Bununla birlikte, torpido gibi bir tespit edilmesi durumunda karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokuyor ve söz konusu riski ortadan kaldırıyor.

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Yerli imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS özellikleri şöyle;

Akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlama yeteneği

Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturma yeteneği

Aktif ve Pasif Sonar Yetenekleri

Uzun Mesafelerden Denizaltı ve Torpido Tespit Yeteneği

360 Derece Tüm Yönlü Yayın Kabiliyeti

Anında İskele/Sancak Ayrım Özelliği

BiStatik/Multi-Statik Çalışmaya Uygun Mimari

Seçilebilir Pals Tipi ve Pals Uzunlukları

Etkin Kullanım için Sonar Performans Modelleme Kabiliyeti

Torpido Karşı Tedbir Yeteneği

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ASELSAN DÜFAS: Türkiye'nin İlk Yerli Sonarı - Son Dakika

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