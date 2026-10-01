ASELSAN yöneticisi Yücel, TEKNOFEST'te yapay zeka ve kuantumu stratejik gördü - Son Dakika
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ASELSAN yöneticisi Yücel, TEKNOFEST'te yapay zeka ve kuantumu stratejik gördü

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ASELSAN yöneticisi Yücel, TEKNOFEST\'te yapay zeka ve kuantumu stratejik gördü
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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, TEKNOFEST'te yapay zeka, siber güvenlik, kod geliştirme ve kuantumun Türkiye'nin rekabetçi olacağı stratejik alanlar olduğunu söyledi. Yücel, pahalı sistemlerin ucuz ekipmanlarla durdurulabildiğini belirterek Ukrayna örneğini verdi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, yapay zeka, siber güvenlik, kod geliştirme ve kuantum teknolojilerinin Türkiye'nin rekabetçi konumunu ortaya koyacak stratejik alanlar olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, festivalin ikinci gününde Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından düzenlenen "KÜRE Konuşmaları" etkinliği kapsamında "Savunma Sanayiinde Stratejik Bakış" başlıklı söyleşiye katıldı.

"Hayat boyu öğrenmek ve baskın yeteneği bulmak gerekiyor"

Yücel, etkinlik sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçmişte teknolojiye ulaşımın kısıtlı olduğunu ancak bugün TEKNOFEST gibi etkinliklerin teknolojiyi gençlerin ayağına getirdiğini söyledi.

Şanlıurfa gibi kadim şehirlerde bu vizyonun gençlere aktarılmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Yücel, üniversiteden mezun olunan andan itibaren bilgilerin eskimeye başladığına dikkati çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yücel, şunları kaydetti:

"Hayat boyu öğrenmek lazım. Sürekli kendinizi güncel tutma, dünyayı yakından takip etme, teknolojik gelişmeleri kendi alanınıza bağlı olarak baskın yeteneği bulmak çok önemli. Baskın yetenek, insanların aslında mutlaka sevdiği işi yapması ve kabiliyeti olan alanı tespit ederek, yeteneklerini tespit ederek o alanda uzmanlaşması büyük bir faydayı, verimi ve mutluluğu ortaya çıkartıyor."

"Asimetrik avantaj ele geçirildiği zaman büyük bir başarı ortaya çıkıyor"

Asimetrik harp konseptinin savunma sanayisi açısından önemini vurgulayan Yücel, son dönemde yaşanan çatışmaların bu alandaki tecrübeleri gözler önüne serdiğini vurguladı.

Yücel, pahalı sistemlerin ucuz ekipmanlarla durdurulabildiğini belirterek, "Savunma sanayisinde asimetrik alanda, son savaşlar bize şunu gösterdi, pahalı bir saldırı ekipmanını, ucuz bir ekipmanla durdurmak, ucuz bir ekipmanla, pahalı bir sisteme saldırmak... Bu sayede aslında ekonomik avantaj, hızlı üretim avantajı ve asimetrik avantaj ele geçirildiği zaman büyük bir başarı ortaya çıkıyor. Bunun karşısında da hiçbir güçlü ülke klasik yöntemlerle direnemiyor. Bunun örneklerini Ukrayna'da gördük." ifadelerini kullandı.

"Yazılım teknolojileri fırsatlar sunuyor"

Çip ve ekran üretimi gibi teknolojilerin çok büyük ölçek ve ciddi yatırım gerektirdiğine işaret eden Yücel, bu alanlarda rekabetçi olmanın kolay olmadığını, ancak yazılım teknolojilerinin fırsatlar sunduğunu anlattı.

Yücel, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne de dikkati çekerek, "Yapay zeka, siber güvenlik, kod geliştirme ve kuantum teknolojileri bizim belli kabiliyetlerimizle ve yetişmiş insan gücümüzle rekabetçi olacağımız alanlardır. Hesaplama ve rekabet gücümüz var, kodlama yeteneklerine sahip gençlerimiz var." diye konuştu.

TEKNOFEST gibi etkinliklerin gençlere özgüven aşıladığını belirten Yücel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknofestTeknolojiTürkiyeAselsanGüncelSon Dakika

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