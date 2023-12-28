Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

Bugün işçi-işveren ve hükümet bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiği toplantıda Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret ne kadar? – Ocak 2024

Ocak 2024 itibariyle asgari ücret net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL oldu. Bu meblağın 700 TL'lik kısmının asgari ücret desteği olarak verileceği söylendi. Genel toplama bakacak olursak, 27 Ocak 2024 itibariyle asgari ücret 578 dolara tekabül ediyor.

Buna ek olarak, asgari ücrette yapılan artış, önceki döneme, yani Temmuz 2023'e göre yüzde 49 oranında gerçekleşti. Yıllık bazda bakacak olursak, Ocak 2024 ile kıyasladığımızda yüzde 100 seviyesinde bir artış sağlandığını görüyoruz.