 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024 - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

Bugün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücretin 700 TL'si asgari ücret desteği olarak verilecek. Bu artış, Temmuz 2023'e göre yüzde 49, Ocak 2024'e göre ise yüzde 100 oldu.

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024
28.12.2023 - 02:36,
Abone Ol

Bugün işçi-işveren ve hükümet bir araya gelerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiği toplantıda Ocak 2024 itibariyle geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret ne kadar? – Ocak 2024

Ocak 2024 itibariyle asgari ücret net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL oldu. Bu meblağın 700 TL'lik kısmının asgari ücret desteği olarak verileceği söylendi. Genel toplama bakacak olursak, 27 Ocak 2024 itibariyle asgari ücret 578 dolara tekabül ediyor.

Buna ek olarak, asgari ücrette yapılan artış, önceki döneme, yani Temmuz 2023'e göre yüzde 49 oranında gerçekleşti. Yıllık bazda bakacak olursak, Ocak 2024 ile kıyasladığımızda yüzde 100 seviyesinde bir artış sağlandığını görüyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024 - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 03:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement