Asgari ücretle alınabilecek telefonlar

Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları, son dönemde Dolar/ TL kurundaki dalgalanmalarla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Özellikle amiral gemisi olarak bilinen üst seviye telefonların çoğu, 20 bin TL'nin üzerine çıktı. Bu durum, tüketicileri daha uygun fiyatlı alternatiflere yönlendirdi. Ancak, ucuz olarak kabul edilen telefonlar bile asgari ücretle geçinenleri zorlayacak seviyeye geldi.

Peki, yeni asgari ücretle 17.002 TL alınabilecek cihazları belirlemek, buna göre tercih yapabilmek önemli hale geldi. Biz de sizler için 17.002 TL'ye alınabilecek akıllı telefonları bir araya getirdik. Tabii Şubat ayına kadar bu telefonların fiyatlarında da değişiklikler olabilir. Listedeki telefonların fiyatı, bugüne ait fiyatlar.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17.002 TL ile alınabilecek telefonlar!

YENİ ASGARİ ÜCRET 17.002 TL ile alınabilecek telefonlar listesine ulaşmak için buraya tıklayın

Yeni belirlenen asgari ücret 17.002 TL, birçok tüketici için hayatın temel ihtiyaçları arasında yer alan bir akıllı telefonun alımı için yeterli olmalıydı. Ancak, artan fiyatlarla birlikte bu durum değişmeye başladı. Asgari ücretle alınabilecek uygun fiyatlı telefonların araştırılması ve doğru tercihlerin yapılması artık önem arz ediyor.

Fiyatların artmasıyla birlikte, tüketicilerin tercihleri de değişmeye başladı. Eskiden üst seviye özelliklere sahip telefonlar, şimdi daha yüksek fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Bu da orta segment veya daha uygun fiyatlı telefonlara olan talebi artırıyor.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, bu fiyat aralığındaki telefonlar bile asgari ücretle geçinenleri zorlayacak düzeye ulaştı. Bu da tüketicilerin daha önce düşünmedikleri markalara veya modellere yönelmelerine neden oluyor.