Assassin\'s Creed Jade Çıkış Tarihi Ertelendi

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Ubisoft, efsane oyun serisi Assassin's Creed'i daha fazla oyunla büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, şu anda Assassin's Creed Red ve Jade olmak üzere iki yapım üzerinde çalışıyor. Bu yapımların yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak son gelişmelere göre mobil Assassin's Creed Jade oyununun çıkış tarihi ertelendi. Peki neden? İşte ayrıntılar…

Assassin's Creed Jade çıkış tarihi önümüzdeki yıla ertelendi

Assassin's Creed serisinin son oyunu, 2023'te piyasaya sürülen Assassin's Creed Mirage. Oyunculardan tam not almayı başaran bu yapımı akıllı telefon ve tabletler için piyasaya sürülecek Assassin's Creed Jade takip edecek. Bu yeni oyunun bu yıl içinde çıkış yapması bekleniyordu.

Reuters tarafından paylaşılan rapora göre Assassin's Creed Jade'in piyasaya sürülmesi, 2025'e yani önümüzdeki seneye ertelendi. Bunun nedeni ise aktarılan bilgilere göre oyunu geliştiren ekipteki kişilerin farklı projelere geçirilmesi. Yeni ekibin ne zaman işe koyulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Geçtiğimiz ağustos ayında yeni oyunla ilgili oynanış görüntüleri sızdırılmıştı. 2022 yılındaysa beta sürümüne erişim sağlanmıştı. Böylelikle Assassin's Creed Jade'in oyuncuları Çin'e götüreceği ortaya çıkmıştı. Bunun dışında Assassin's Creed Red de merakla bekleniyor. Feodal Japonya'da geçecek oyunun Naoe ve Yasuke isimli iki ana karaktere sahip olacağı biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.