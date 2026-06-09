Astronot Meir'den Kutup Işıkları Gösterisi - Son Dakika
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Astronot Meir'den Kutup Işıkları Gösterisi

09.06.2026 10:39
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NASA astronotu Jessica Meir, uzaydan kutup ışıklarını görüntüleyerek etkileyici anlar yaşadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan NASA astronotu Jessica Meir'in uzaydan görüntüledi kutup ışıkları hayran bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan ABD'li astronot Jessica Meir, SpaceX Dragon uzay mekiğinden görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi. Meir'in kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Muhteşem kutup ışıklarının hızlandırılmış görüntüsü, son güneş olayının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Daha önce gördüğüm kutup ışıklarının aksine bu ışıklar dans ederek ve kıvrılarak tam altımızdan geçti ve oldukça etkileyici bir gösteri sundu. Bu, duygusal açıdan etkileyici olaya hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Dünya, NASA, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Astronot Meir'den Kutup Işıkları Gösterisi - Son Dakika

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