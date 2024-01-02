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ASUS, CES 2024'te yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtacak - Son Dakika
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ASUS, CES 2024'te yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtacak

ASUS, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te, 'In Search of Incredible: Transcendence' adlı sanal lansmanında sürdürülebilirlik ve yapay zeka temelli çözümlerini tanıtacak. Etkinlikte, yapılan çalışmalara, yapay zeka kapsamında atılan önemli adımlara ve yeni ürün duyurularına değinilecek. ASUS, çevre dostu adımlar atmaya devam ederek çevre dostu bir geleceğin önemini vurgulayacak.

ASUS, CES 2024\'te yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtacak
02.01.2024 - 18:30,
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ASUS, dünyanın en önemli tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te, "In Search of Incredible: Transcendence" adlı sanal lansmanında sürdürülebilirlik ve yapay zeka temelli çözümlerini tanıtacak. Etkinliği 9 Ocak'ta ShiftDelete.Net olarak biz de YouTube kanalımızda canlı yayında takipçilerimiz ve okurlarımızla birlikte anlık olarak izleyeceğiz.

ASUS, CES'te yapay zeka ile boy gösterecek!

ASUS, dünyanın en önemli ve etkili tüketici elektroniği fuarı CES 2024 kapsamında gerçekleştireceği "In Search of Incredible: Transcendence" sanal lansmanında teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlayacak cihazlarını görücüye çıkaracak.

ASUS, CES 2024'te yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtacak

9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte; daha sürdürülebilir bir geleceğe erişebilmek için yapılan çalışmalara, yapay zeka kapsamında atılan önemli adımlara ve teknoloji devinin tüm ürün portfolyosunu kapsayan yeniliklere değinilecek.

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Aynı zamanda; içerik oluşturucu, tüketici ve kurumsal dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler gibi birçok farklı kategorinin dahil olduğu yeni ASUS ürünlerinin duyurusu da yapılacak. Sürdürülebilirlik hedefleri rehberliğinde faaliyetlerini yürüten ASUS; ürettiği ve CES 2024 Fuarı'na getireceği farklı kategorilerdeki çeşitli cihazlarıyla, teknoloji sektörünün çalışmalarının çevre dostu bir gelecek için olan önemini vurgulayacak.

Bu doğrultuda döngüsel ekonomi yaratmaya özellikle dikkat eden teknoloji devi; ürün tasarımında geri dönüştürülmüş materyal kullanımı yüzdesini artırmak, karbon emisyonunu azaltmak için sürdürülebilir paketleme ve enerji verimliliğini destekleyen tedarik zincirleriyle iş birliği gibi çevre dostu adımlar atmaya devam ediyor.

İnanılmazın peşinde olan ASUS, tüketicisinin ihtiyaç ve isteklerine hizmet edecek şekilde devamlı olarak inovasyonlarını geliştiriyor. İş ve sosyal hayat arasındaki geçişlerin hızlı olduğu modern çağda, kişinin aradığı öncelikli hizmetlerden biri, cihazında farklı görevler arasında gidip gelirken sorun yaşamamak, yani multitasking kolaylığı.

Günümüz toplumunun taşıma kolaylığı ve kompakt tasarıma da önem verdiğini gözlemleyen ASUS, mini PC'lerini geliştirdi. ASUS ve Intel'in uzun süreli iş birliğinden doğan ilk dalga ASUS NUC PC ve mini PC'ler de CES 2024'te görücüye çıkacak.

ASUS için; tüketicinin ihtiyacına cevap vermek ve kullanıcı tecrübesini geliştirmek, aynı zamanda ürün dizaynının yazılım tarafını da ön planda tutarak yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürmek anlamına geliyor. Yeni ASUS ürünlerinin çoğunluğu, Microsoft Copilot ve diğer yapay zeka uygulamalarını destekliyor.

Markanın benimsediği Tasarım Düşüncesi felsefesinin sonucu; yapay zeka özellikleriyle donatılan cihazların yapay zeka uygulamalarını çalıştırma kabiliyeti de yükseltildi. Dahası; yapay zeka teknolojisi güç tüketimini optimize etmekte yardımcı olarak sürdürülebilirliği teşvik ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji ASUS, CES 2024'te yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümlerini tanıtacak - Son Dakika


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