ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak

Akıllı telefon dünyasında oyun odaklı modelleriyle dikkat çeken ASUS, yeni amiral gemisi serisi için geri sayıma geçti. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro modellerinden oluşan seri, 2024'ün ilk günlerinde sahne alacak. ASUS, hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

ASUS ROG Phone 8, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip

Bugüne dek birçok detayını paylaştığımız seri hakkında ilk resmi paylaşım geldi. ASUS, Webio platormundan yaptığı paylaşımla ASUS ROG Phone 8 serisinin IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacağını doğruladı.

Serinin selefinin IP54 toz ve su direncine sahip olduğunu düşünürsek ASUS önemli bir yükseltme gerçekleştirdi. Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda serinin ince bir çerçeve ile geleceğini söyleyebiliriz. Zira bir önceki seride kalın kenarlar kullanıcıları karşıladı.

Asus'tan Çin'e özel ekran kartı!

Daha önceki sızıntılara baktığımızda ASUS serisinin işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Ön panellerde ise 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekranın yer alması bekleniyor.

Standart ASUS ROG Phone 8, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.