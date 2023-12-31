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ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak - Son Dakika
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ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak

ASUS ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro modellerinden oluşan yeni amiral gemisi serisi, 2024'ün ilk günlerinde sahne alacak. ASUS, serinin IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacağını doğruladı. Serinin selefinin IP54 toz ve su direncine sahip olduğunu düşünürsek ASUS önemli bir yükseltme gerçekleştirdi. Ayrıca, serinin ince bir çerçeve ile geleceği ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Standart modelde 12 GB RAM ve 256 GB depolama, Pro modelinde ise 16/24 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama yer alacak.

ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak
31.12.2023 - 18:28,  Güncelleme: 18:28
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Akıllı telefon dünyasında oyun odaklı modelleriyle dikkat çeken ASUS, yeni amiral gemisi serisi için geri sayıma geçti. ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro modellerinden oluşan seri, 2024'ün ilk günlerinde sahne alacak. ASUS, hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

ASUS ROG Phone 8, IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip

Bugüne dek birçok detayını paylaştığımız seri hakkında ilk resmi paylaşım geldi. ASUS, Webio platormundan yaptığı paylaşımla ASUS ROG Phone 8 serisinin IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip olacağını doğruladı.

Serinin selefinin IP54 toz ve su direncine sahip olduğunu düşünürsek ASUS önemli bir yükseltme gerçekleştirdi. Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda serinin ince bir çerçeve ile geleceğini söyleyebiliriz. Zira bir önceki seride kalın kenarlar kullanıcıları karşıladı.

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Daha önceki sızıntılara baktığımızda ASUS serisinin işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Ön panellerde ise 165 Hz yenileme hızına ve 2500 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inç AMOLED FHD+ bir ekranın yer alması bekleniyor.

ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak

Standart ASUS ROG Phone 8, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolamayla gelirken, Pro modeli 16/ 24 GB LPDDR5x RAM'in yanı sıra 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 dahili depolamayla raflardaki yerini alacak. İki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: ASUS ROG Phone 8 Serisi IP68 Suya ve Toza Dayanıklı Olacak - Son Dakika
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