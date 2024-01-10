ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406: Çift Ekranlı Yeni Dizüstü Bilgisayar

ASUS, teknoloji dünyasına yepyeni bir soluk getirerek, Zenbook DUO (2024) UX8406 adlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu devrim niteliğindeki cihaz, mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm sunan birinci sınıf özelliklere sahip. İşte ASUS Zenbook DUO'nun dikkat çeken özellikleri:
ASUS Zenbook DUO özellikleri!
ASUS Zenbook DUO, dünyanın ilk çift 14 inç 3K 120 Hz OLED dokunmatik ekranına sahip dizüstü bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Bu yeni tasarım, 1,35 kg ağırlığındaki ultra taşınabilir bir cihazda çift ekran kullanımını mümkün kılıyor ve 19,8 inçlik çalışma alanı sunuyor.
ASUS'tan çift ekranlı, yapay zekalı ZenBook Duo! Asus CES 2024 canlı yayın
Cihaz, çift ekranıyla birlikte çeşitli kullanıcı modlarına adapte olabilme özelliği sunuyor. Dolayısıyla masaüstü, paylaşım ve çift ekran modları arasında geçiş yapabilme özgürlüğü, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun deneyimi yaşamalarını sağlıyor.
Zenbook DUO, Intel Core Ultra 9 işlemci, 32 GB LPDDR5x bellek ve 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD'ye varan özelleştirme seçenekleriyle performans arayanlara direkt olarak hitap ediyor. Ek olarak, entegre yapay zeka hızlandırmalı işlemci ve Windows Copilot ile desteklendiğini de belirtelim.
Zenbook DUO, Pantone Onaylı, Dolby Vision sertifikalı ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip ASUS Lumina OLED panelleri kullanıyor. Bu görüntü de Harman Kardon sertifikalı ve Dolby Atmos destekli ses sistemi ile destekleniyor.
-Intel Core Ultra 7 processor 155H -Intel Core Ultra 5 processor 125HEkran-Çift ekran: 2 adet 14 inç 16: 10 3K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED dokunmatik, %91 ekran-gövde oranı, -En fazla 500 nit zirve parlaklık, -%100 DCI-P3 renk gamı, -DisplayHDR True Black 500 sertifikası, -120 Hz yenileme hızı İşletim sistemiWindows 11 Home/ ProGPUIntelArcNPUÇift nöral hesaplama motoru: Geniş yazılım desteğine sahip özel, düşük güçlü yapay zeka motoruBellek32 GB LPDDR5x 7467 MHz RAMDepolamaUp to 2 TB PCIe Gen 4 SSDBağlantıWiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3KameraWindows Hello ile FHD (1080p) IR kameraASUS AiSense KameraI/O bağlantı noktaları2 x Thunderbolt 4 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1, Type-A1 x HDMI, 2.1 (TMDS)1 x Audio jackDokunmatik yüzey129 x 74 mm ASUS ErgoSense touchpadSes-Dahili hoparlörler -Akıllı amplifikatör teknolojisi -Yerleşik mikrofon -Harman Kardon sertifikalı -Dolby Atmos sertifikalıPil75 WhPil65 W adaptörÇıkış: 5V~20V, 65 WGiriş: 100~240 V AC, 50/ 60 Hz evrenselBoyutlar31,3 x 21,7 x 1,46 cm (Bluetooth klavye olmadan)31,3 x 21,7 x 1,99 cm (Bluetooth klavyeyle)31,3 x 20,9 x 0,51 – 0,53 cm (Bluetooth klavye)Ağırlık1,35 kg (Bluetooth klavye olmadan)1,65 kg (Bluetooth klavyeyle) Son Dakika › Teknoloji › ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406: Çift Ekranlı Yeni Dizüstü Bilgisayar - Son Dakika
ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406ÖzelliklerCPU-Intel Core Ultra 9 processor 185H
-Intel Core Ultra 7 processor 155H
-Intel Core Ultra 5 processor 125HEkran-Çift ekran: 2 adet 14 inç 16: 10 3K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED dokunmatik,
%91 ekran-gövde oranı,
-En fazla 500 nit zirve parlaklık,
-%100 DCI-P3 renk gamı,
-DisplayHDR True Black 500 sertifikası,
-120 Hz yenileme hızı İşletim sistemiWindows 11 Home/ ProGPUIntelArcNPUÇift nöral hesaplama motoru: Geniş yazılım desteğine sahip özel, düşük güçlü yapay zeka motoruBellek32 GB LPDDR5x 7467 MHz RAMDepolamaUp to 2 TB PCIe Gen 4 SSDBağlantıWiFi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3KameraWindows Hello ile FHD (1080p) IR kameraASUS AiSense KameraI/O bağlantı noktaları2 x Thunderbolt 4 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 1, Type-A1 x HDMI, 2.1 (TMDS)1 x Audio jackDokunmatik yüzey129 x 74 mm ASUS ErgoSense touchpadSes-Dahili hoparlörler
-Akıllı amplifikatör teknolojisi
-Yerleşik mikrofon
-Harman Kardon sertifikalı
-Dolby Atmos sertifikalıPil75 WhPil65 W adaptörÇıkış: 5V~20V, 65 WGiriş: 100~240 V AC, 50/ 60 Hz evrenselBoyutlar31,3 x 21,7 x 1,46 cm (Bluetooth klavye olmadan)31,3 x 21,7 x 1,99 cm (Bluetooth klavyeyle)31,3 x 20,9 x 0,51 – 0,53 cm (Bluetooth klavye)Ağırlık1,35 kg (Bluetooth klavye olmadan)1,65 kg (Bluetooth klavyeyle)
Son Dakika › Teknoloji › ASUS Zenbook DUO (2024) UX8406: Çift Ekranlı Yeni Dizüstü Bilgisayar - Son Dakika