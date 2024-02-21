Oyun odaklı cihazlarıyla kendinden söz ettiren Asus, akıllı telefon dünyasında ROG serisinin yanı sıra amiral gemisi Zenfone serisiyle de ciddi başarılar elde etti. Beklenen Zenfone 11 serisinin Ultra modeli çıkış tarihi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Zenfone 11 Ultra çıkış tarihi 14 Mart olarak belirlendi
Asus, Zenfone serisin yeni üyesi için geri sayıma geçti. Daha önce bazı sızıntı bilgilerine yer verdiğimiz cihaz hakkında ilk resmi paylaşım gerçekleşti. Paylaşıma göre Asus, Zenfone 11 Ultra'nın çıkış tarihi olarak 14 Mart'ı seçti.
Geçtiğimiz haftalarda Td3v1l isimli bir kaynak, Reddit üzerinden cihazın görsellerini ve özelliklerini paylaştı. Görsellere baktığımızda Zenfone 11 Ultra'nın ROG Phone 8 tasarımına sahip olacağı görülüyor. Ortaya çıkan rapora göre Zenfone 11 Ultra modelinin ön panelinde 6,78 inç, 144 Hz yenileme hızına sahip 2,400 x 1,080 AMOLED ekran yer alacak. Ekranda ortalanmış nokta şeklinde 32 Megapiksel RGBW özçekim kamerası yer alacak.
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Zenfone 11 Ultra, geçtiğimiz günlerde Geekbench'teki tek çekirdekli testlerden 2 bin 226 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 949 puan almayı başardı. İşlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'e yer verecek model, 16 GB RAM ile sahne alacak
Asus modelinin arka paneline baktığımızda sol üste yerleştirilmiş kare şeklindeki kamera yuvası göze çarpıyor. 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kameraya 120 derecelik görüş alanına sahip 13 Megapiksel ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma için OIS'li 32 Megapiksel telefoto kamera eşlik edecek. Cihaz, 15W kablosuz şarjı destekleyen 5.500mAh batarya ile sahne alacak.
Son Dakika › Teknoloji › Asus Zenfone 11 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu - Son Dakika
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