Akıllı telefon işindeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Asus, 14 Mart tarihinde Zenfone 11 Ultra modelini piyasaya sürecek. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde görünen akıllı telefonun şimdi de özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Asus Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı!
Zenfone 11 Ultra özellikleri ve fiyatı
Zenfone 11 Ultra'da 6,78 inç boyutlarında FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED LTPO bir panel yer alacak. Bununla birlikte üründe delikli bir ekran tasarımı karşımıza çıkacak.
Cihaza güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 3 olacak. Qualcomm, işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Ayrıca firma yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.
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Akıllı telefonda 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut olacak. Bunun dışında 50 Megapiksel IMX890 ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş lens, 32 Megapiksel telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Önde ise 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Son olarak ürünün 986 eurodan başlayan fiyatlarla satılacağını belirtelim.
Son Dakika › Teknoloji › Asus Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi. Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık. Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmeti uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, meydanda internet erişiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle vivo, V29 5G modeliyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite standartlarına sahip olan bu akıllı telefon, detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi gibi zorlu testlerden geçen cihaz, dayanıklılığını kanıtlıyor. IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunuyor. Ayrıca, vivo'nun yüksek üretim kalitesi ve düşük tamir oranı da sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yakında duyurulacak yeni teknoloji ile vivo, pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markasına, Türkiye'den ithal edilen kargo vanlarında yapılan hileler sebebiyle 365 milyon dolarlık ceza kesildi. Ford, araçların arka koltuklarını geçici olarak ekleyerek vergi dilimini düşük tutmuş, ancak bu durum tespit edilerek cezaya sebep olmuştur. Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak pazardaki payını artırdı. Rusya ise sıralamada geriledi ve 3. sıraya düştü. Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Brcko şehrindeki Brcko Teknik Lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu. TİKA, okuldaki CNC Operatörlüğü Atölyesine, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı sundu. Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti. Şahin, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi vererek, kenevirli yapıların performansının diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu ve rekabet edilebilir yapı malzemeleri üretilebileceğini söyledi. Ayrıca kenevirli yapı malzemelerinin karbon salımını azalttığını ve daha az çevresel etkilerden etkilendiğini ifade etti.
ÖzellikDetaylarEkran6,78 inç FHD+ AMOLED LTPO panel, 144Hz yenileme hızıİşlemciSnapdragon 8 Gen 3, 3,30 GHz tepe saat hızıRAM16 GB LPDDR5xDepolama1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanıArka Kameralar50 Megapiksel IMX890 ana sensör, 13 Megapiksel ultra geniş lens, 32 Megapiksel telefoto lensÖn Kamera32 Megapiksel selfie kamerasıBatarya5.500mAh, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiDiğer ÖzelliklerStereo hoparlör, Bluetooth 5.3, WiFi 7, 3,5 mm ses girişiYazılımAndroid 14 işletim sistemi, özelleştirilmiş kullanıcı arayüzüRenk SeçenekleriEternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Verdure Green, Desert SiennaFiyatTemel model: 24.990 CZK (yaklaşık 1.078 ABD Doları/ 986 Euro)Yüksek model: 26.490 CZK (yaklaşık 1.143 ABD Doları/ 1.045 Euro)
Son Dakika › Teknoloji › Asus Zenfone 11 Ultra Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmeti uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, meydanda internet erişiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle vivo, V29 5G modeliyle dikkat çekiyor. Yüksek kalite standartlarına sahip olan bu akıllı telefon, detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. 32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi gibi zorlu testlerden geçen cihaz, dayanıklılığını kanıtlıyor. IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunuyor. Ayrıca, vivo'nun yüksek üretim kalitesi ve düşük tamir oranı da sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Yakında duyurulacak yeni teknoloji ile vivo, pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmayı hedefliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markasına, Türkiye'den ithal edilen kargo vanlarında yapılan hileler sebebiyle 365 milyon dolarlık ceza kesildi. Ford, araçların arka koltuklarını geçici olarak ekleyerek vergi dilimini düşük tutmuş, ancak bu durum tespit edilerek cezaya sebep olmuştur.
Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak pazardaki payını artırdı. Rusya ise sıralamada geriledi ve 3. sıraya düştü.
Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Brcko şehrindeki Brcko Teknik Lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu. TİKA, okuldaki CNC Operatörlüğü Atölyesine, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı sundu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti. Şahin, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi vererek, kenevirli yapıların performansının diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu ve rekabet edilebilir yapı malzemeleri üretilebileceğini söyledi. Ayrıca kenevirli yapı malzemelerinin karbon salımını azalttığını ve daha az çevresel etkilerden etkilendiğini ifade etti.
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