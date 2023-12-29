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Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu - Son Dakika
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Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu

Atatürk 1881 – 1919 filmi, başlangıçta internet üzerinde yayınlanacak bir dizi olarak planlanmıştı. Ancak tepkiler üzerine iki ayrı film olarak sinemalarda ve televizyonda yayımlanmaya karar verildi. İlk film, 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlenerek 176 milyon 713 bin 254 TL hasılat elde etti. İkinci film ise 5 Ocak 2024'te seyirciyle buluşacak.

Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu
29.12.2023 - 22:28,
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Son dönemlerde en çok tartışılan sinema yapımlarından Atatürk 1881 – 1919, ilk başta internet üzerinde yayınlanacak olan bir diziydi. Ancak bazı sebeplerden dolayı daha sonrasında iki ayrı filme çevrildi. Buna rağmen büyük ilgiyle karşılanan Atatürk 1881 – 1919 filminin toplam hasılatı belli oldu.

Atatürk 1881 – 1919 hasılatı ne kadar?

Atatürk filmi, aslında Disney+ üzerinde yayınlanacak bir dizi olarak planlanıyordu. Fakat Disney, Atatürk düşmanı çeşitli kesimler tarafından tepki gördüğü için bundan vazgeçti. Bu doğrultuda şirket, radikal bir karar ile dizinin yayınlanmayacağını duyurdu.

Bu karara yediden yetmişe milyonlarca kişi tepki gösterdi. Üstelik binlerce Türk kullanıcı Disney+ üyeliğini iptal etti. Daha sonra yapımın iki ayrı film olarak sinemalarda ve televizyonda yayımlanacağı duyuruldu. Akabinde ilk Atatürk filmi, 3 Kasım'da sinemalarda gösterime girdi. Bugün ise seyirci sayısı ve elde edilen hasılat belli oldu.

Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Atatürk 1881 – 1919 – 1. Film, sinemalarda 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlendi. Bunun sonucunda 176 milyon 713 bin 254 TL hasılat elde edildi.

Toplam izleyici: 1 milyon 608 bin 483

Toplam hasılat: 176 milyon 713 bin 254 TL

İkinci Atatürk filmi, 5 Ocak 2024'te sinemalarda seyirciye sunulacak.

Atatürk filmi oyuncu kadrosu

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filminin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Aras Bulut İynemli – Mustafa Kemal Atatürk

Songül Öden – Zübeyde Hanım

Sarp Akkaya – Enver Paşa

Esra Bilgiç – Madam Corinne

Mehmet Günsür – Ali Rıza Efendi

Celile Toyon – Yaşlı Kadın

Darko Peric – Stiliyan Kovaçev

Oğulcan Arman Uslu – İsmet İnönü

Alican Barlas – Kazım Karabekir

Berk Cankat – Ali Fuat Cebesoy

Meriç Özkaya – Talat Paşa

Cahit Gök – Cemal Paşa

Sahra Şaş – Makbule Atadan

Bertan Asllani – Ali Fethi Okyar

Beran Kotan – Ömer Naci

Doğaç Yıldız – Rauf Orbay

Şehsuvar Aktaş – VI. Mehmed

Hamdi Alkan

Lidija Kordic – Dimitrina Kovaçeva

Predrag Bjelac – Otto Liman von Sanders

John James – Colmar von der Goltz

Emre Mete Sönmez – Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

Emre Yetim – Lütfü Bey

Devrim Özder Akın – Hüseyin Bey

Bülent Polat – Şemsi Efendi

Atakan Yarımdünya – Yakup Cemil

Alpay Kemal Atalan – Esat Paşa

Sinan Arslan – Cevat Abbas

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu - Son Dakika
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