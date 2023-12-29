Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu

Son dönemlerde en çok tartışılan sinema yapımlarından Atatürk 1881 – 1919, ilk başta internet üzerinde yayınlanacak olan bir diziydi. Ancak bazı sebeplerden dolayı daha sonrasında iki ayrı filme çevrildi. Buna rağmen büyük ilgiyle karşılanan Atatürk 1881 – 1919 filminin toplam hasılatı belli oldu.
Atatürk 1881 – 1919 hasılatı ne kadar?
Atatürk filmi, aslında Disney+ üzerinde yayınlanacak bir dizi olarak planlanıyordu. Fakat Disney, Atatürk düşmanı çeşitli kesimler tarafından tepki gördüğü için bundan vazgeçti. Bu doğrultuda şirket, radikal bir karar ile dizinin yayınlanmayacağını duyurdu.
Bu karara yediden yetmişe milyonlarca kişi tepki gösterdi. Üstelik binlerce Türk kullanıcı Disney+ üyeliğini iptal etti. Daha sonra yapımın iki ayrı film olarak sinemalarda ve televizyonda yayımlanacağı duyuruldu. Akabinde ilk Atatürk filmi, 3 Kasım'da sinemalarda gösterime girdi. Bugün ise seyirci sayısı ve elde edilen hasılat belli oldu.
Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?
Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Atatürk 1881 – 1919 – 1. Film, sinemalarda 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlendi. Bunun sonucunda 176 milyon 713 bin 254 TL hasılat elde edildi.
Toplam izleyici: 1 milyon 608 bin 483
Toplam hasılat: 176 milyon 713 bin 254 TL
İkinci Atatürk filmi, 5 Ocak 2024'te sinemalarda seyirciye sunulacak.
Atatürk filmi oyuncu kadrosu
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Atatürk filminin oyuncu kadrosu şu şekilde;
Aras Bulut İynemli – Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden – Zübeyde Hanım
Sarp Akkaya – Enver Paşa
Esra Bilgiç – Madam Corinne
Mehmet Günsür – Ali Rıza Efendi
Celile Toyon – Yaşlı Kadın
Darko Peric – Stiliyan Kovaçev
Oğulcan Arman Uslu – İsmet İnönü
Alican Barlas – Kazım Karabekir
Berk Cankat – Ali Fuat Cebesoy
Meriç Özkaya – Talat Paşa
Cahit Gök – Cemal Paşa
Sahra Şaş – Makbule Atadan
Bertan Asllani – Ali Fethi Okyar
Beran Kotan – Ömer Naci
Doğaç Yıldız – Rauf Orbay
Şehsuvar Aktaş – VI. Mehmed
Hamdi Alkan
Lidija Kordic – Dimitrina Kovaçeva
Predrag Bjelac – Otto Liman von Sanders
John James – Colmar von der Goltz
Emre Mete Sönmez – Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
Emre Yetim – Lütfü Bey
Devrim Özder Akın – Hüseyin Bey
Bülent Polat – Şemsi Efendi
Atakan Yarımdünya – Yakup Cemil
Alpay Kemal Atalan – Esat Paşa
Sinan Arslan – Cevat Abbas
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Atatürk 1881 – 1919 Filminin Hasılatı Belli Oldu - Son Dakika