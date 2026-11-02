Atatürk Üniversitesi'nde yapılan YouTube narsisizm çalışması Q2 dergisinde yayımlandı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi'nde yapılan YouTube narsisizm çalışması Q2 dergisinde yayımlandı

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Atatürk Üniversitesi\'nde yapılan YouTube narsisizm çalışması Q2 dergisinde yayımlandı
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin YouTube'da narsisizm içeriklerini inceleyen çalışması Scopus Q2 dergisinde yayımlandı. Araştırma, dijital platformların psikolojik bilgi edinmedeki rolünü ve kendine tanı koyma ve etiketleme eğilimlerini inceliyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Aslıhan Zinderen, Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen, Araştırma Görevlisi Alper Çolak ve Araştırma Görevlisi Yağmur Çolak tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, Scopus Q2 kategorisinde yer alan dergide yayımlandı.

"YouTube as a Source of Information on Narcissism: Self-Diagnosis and Labeling" başlıklı çalışma, YouTube platformunda narsisizm konulu içerikleri ve bu içeriklere yapılan kullanıcı yorumlarını ele alıyor. 28 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan araştırmada, dijital platformların psikolojik bilgi edinme süreçlerindeki rolü, bireylerin kendilerine tanı koyma eğilimleri ve etiketleme davranışları incelendi.

Dijital mecralarda psikolojik kavramlara yönelik bilgi edinme alışkanlıklarını konu alan araştırma, YouTube içeriklerinin kullanıcıların narsisizm algısı üzerindeki etkilerini ve bireylerin kendilerini ya da başkalarını belirli psikolojik kavramlarla tanımlama eğilimlerini değerlendiriyor.

Çalışma, Scopus veri tabanında taranan dergilerin atıf performanslarına göre yapılan sıralamada üst yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki dilimi ifade eden Q2 kategorisinde yer alan bir dergide yayımlandı.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiTeknolojiYouTubeEğitimSon Dakika

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