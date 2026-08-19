ATÜ Öğrencileri TEKNOFEST'te Finale Yükseldi - Son Dakika
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ATÜ Öğrencileri TEKNOFEST'te Finale Yükseldi

ATÜ Öğrencileri TEKNOFEST\'te Finale Yükseldi
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Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi öğrencileri, su altı roketi ve insansız deniz aracı ile finale çıkıyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri, tasarladıkları su altı roketi ve insansız deniz aracıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmaların finalinde birincilik mücadelesi verecek.

Farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerden oluşan ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığınca desteklenen KAAN Teknoloji Kulübü'nün KAAN Ertuğrul Takımı, yerli yazılım kullanarak insansız deniz aracı tasarladı.

Üzerinde kamera ile LİDAR ve GPS sensörleri yer alan araç, suda tespit ettiği engelleri otonom aşabiliyor.

Kocaeli'de 20-23 Ağustos'ta düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki "İnsansız Deniz Aracı Yarışması"nın finalinde mücadele etmeye hak kazanan takım, Adana'ya şampiyonlukla dönmeyi hedefliyor.

Kulüp bünyesindeki KAAN Muray Takımı ise ürettiği basınca dayanıklı roketle "Su Altı Roket Yarışması"nın finalinde boy gösterecek.

Kanat yapısı köpek balığından ilham alınarak tasarlanan proje, yarışmada su altındaki rotayı takip ettikten sonra model roketini fırlatacak.

"Çok emek verdik, inşallah derece almayı umuyoruz"

KAAN Ertuğrul Takımı'nın kaptanı Mustafa Dursun, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır 11 öğrenciyle insansız deniz aracı üzerine çalıştıklarını söyledi.

Projeyi yeni fikirlerle ilerlettiklerini dile getiren Dursun, şöyle konuştu:

"Aracımızın üzerindeki kamera engellerin yapay zekayla algılanmasını sağlarken, LİDAR ise engellere olan mesafeyi veriyor. Bu sayede bir yol planı oluşturabiliyoruz. Aracın yarışmanın da istediği dubalardan oluşan bir parkurda otonom şekilde hareket etmesi, engellerden kaçması gerekiyor. TEKNOFEST'teki hedefimiz aslında takım ruhu, en iyi yazılım ve en iyi tasarım ödüllerinden birini almak. En büyük amacımız tabii ki birinci olmak. Çok emek verdik, inşallah derece almayı umuyoruz."

Ekip üyesi Ufuk Çana da TEKNOFEST'in kendisi gibi gençler için büyük fırsat sunduğunu, geliştirdikleri insansız deniz aracıyla yarışmada birinci olmayı istediklerini anlattı.

"Mühendislik yaklaşımıyla roketimizi tasarladık ve finale hazırız"

KAAN Muray Takımı'nın kaptanı Furkan Alper de yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlandıklarını belirtti.

Roketi 7 kişilik ekiple hazır hale getirdiklerini anlatan Alper, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci görevde roketi su altında 2 metre derinlikte bırakacağız. 50 metre ileriye gidecek ve U dönüşü yapıp gelecek. İkinci görevde ise su üstünde bırakılacak, dalacak ve kapak açıldıktan sonra model roketi fırlatacak. Proje tamamen sızdırmaz şekilde tasarlandı. Kanatçıkları köpek balığından esinlenerek yapıldı. Bu da aerodinamik verimliliği artırdı. Her şey test edildi, analizleri yapıldı. Sürekli test aşamasındayız. Otonom şekilde hareket ediyor. Mühendislik yaklaşımıyla roketimizi tasarladık ve finale hazırız."

Ekip üyesi Melisa Çakır ise üniversitedeki ilk yılında kişisel gelişimini artıracak bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Finale kalmalarının motivasyonlarını yükselttiğini söyleyen Çakır, hedeflerinin birincilik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Teknoloji, Teknofest, Adana, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ATÜ Öğrencileri TEKNOFEST'te Finale Yükseldi - Son Dakika

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