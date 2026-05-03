Avrupa Birliği destekli projede CANİKMAN rüzgârı

03.05.2026 13:59  Güncelleme: 14:07
Samsun'un Canik Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Employment 5.0 İstihdam ve Dijital Girişimcilik' projesinde Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki atölyeler ve eğitim çalışmaları hakkında gençlere bilgiler verdi.

Canik Belediyesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'Employment 5.0 İstihdam ve Dijital Girişimcilik' projesinde CANİKMAN coşkusu yaşandı. Yenilikçi teknolojiler, yapay zeka araçlarının çalışma hayatında etkin kullanımı ve dijital girişimcilik konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilen proje çerçevesinde Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki atölyeler ve keşif alanları hakkında gençlere bilgi verdi.

Türkiye'nin 12 farklı ilinden projede katılımcı olarak yer alan gençlerin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde buluştuğu programda CANİKMAN, kampüste yaş düzeyine göre sürdürülen eğitim çalışmaları hakkında gençlerin sorularını yanıtladı.

Yenilikçi teknolojiler ve siber güvenlik konularında gençlerde farkındalık oluşturmak ve teknoloji okuryazarı bireyleri topluma kazandırmaya yönelik projelere devam ettiklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Teknolojiye yön veren, hayal eden, tasarlayan ve üreten bir gençlik için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Canik'imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürüyoruz"

Akıncı TİHA'nın ve CANİKMAN'in gençlere ilham olduğuna değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürüyoruz. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve paydaş kurumlarımızla iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Employment 5.0 İstihdam ve Dijital Girişimcilik projemizle gençlerimizi, 4 gün boyunca yapay zeka araçları ve dijital girişimcilik üzerine uygulamalı eğitimlerle, alanında uzman isimlerle bir araya getirdik. Nüfusa kaydedilen ilk insansı robotumuz CANİKMAN ile atölye etkinlikleri gerçekleştiren, ondan bilim ve teknoloji alanında sürdürdüğümüz uygulamalı ve ücretsiz eğitim çalışmalarımızı dinleyen gençlerimize, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüz hakkında bilgiler verdik. Canik'te dijital yetkinlikleriyle farkındalık oluşturan, bilim ve teknoloji alanında değer üreten nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

İnsansı robot CANİKMAN'in anlatımları eşliğinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki atölyelerde ve keşif alanlarında incelemelerde bulunan gençler, kampüs bahçesinde bulunan Akıncı TİHA ve insansı robot CANİKMAN ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

