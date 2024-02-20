Avrupa Birliği, Meta\'nın reklamsız üyelik hizmetini iptal etti

Avrupa Birliği, Meta tarafından Facebook ve Instagram platformları için kullanımı sunulan reklamsız üyelik hizmetini oy birliğiyle iptal etti. Meta firması geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu hizmeti kullanıcılara daha çok opsiyon sunmak için tasarladıklarını iddia etmişti.
Ancak Avrupa Birliği yönetimi aynı fikirde gibi görünmüyor. Reklamsız üyelik modeline ilk karşı çıkan ülke olan Avusturya, bu hizmetin kullanıcıların kişisel verilerini suistimal etme potansiyeli taşıdığını ve kaldırılması gerektiğini ileri sürdü. İşte detaylar…
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Reklamsız olarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu söylenen sosyal medya platformlarının, reklam göstermedikleri için kazanamadıkları gelirin çok daha fazlasını veri toplama faaliyetleri aracılığıyla kazandığı söyleniyor.
Meta'nın kullanıcıları "Ya reklam göstermemize izin ver ya da kişisel verilerini toplayacağız" gibi acımasız bir ikilimde bırakmasının doğru olmadığını söyleyen AB temsilcileri, bu durumun kullanıcı deneyimine en ufak bir katkı sağlamadığı gibi uzun vadede birçok tehlike barındırdığını savundu.
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Verilen kararın açıklama metninde, kullanıcı verilerinin adeta bir ticari emtia haline geldiği söylendi. Ayrıca şirketin Facebook ve Instagram üzerinde gösterdiği reklamların da, kullanıcıların ön yargı içeren kişisel eğilimlerini güçlendirerek toplumu kutuplaştırdığı öne sürülüyor.
Buna karşılık Meta'yı savunanlar ise, Avrupa Birliği'nin aldığı bu kararların serbest piyasaya büyük bir darbe vurduğunu ve günün sonunda kullanıcıların zararına olacağını belirtiyor. Birliğin önümüzdeki günlerde, diğer Amerikalı teknoloji şirketleri hakkında da benzer kararlar alıp almayacağı merak konusu oldu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu karar doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Avrupa Birliği, Meta'nın reklamsız üyelik hizmetini iptal etti - Son Dakika
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