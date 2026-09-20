Aydın'da Deneyap uygulama sınavını geçen öğrenciler atölye eğitimi almaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Deneyap uygulama sınavını geçen öğrenciler atölye eğitimi almaya hak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da Deneyap uygulama sınavını geçen öğrenciler atölye eğitimi almaya hak kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gençlerin teknoloji yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılan uygulama sınavı sona erdi. Ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler projelerle yeteneklerini sergiledi; sınavı geçenler atölyelerde eğitim almaya hak kazanacak.

Aydın'da gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında düzenlenen uygulama sınavı tamamlandı.

On binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı alanda eğitim veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin Aydın'daki uygulama sınavı tamamlandı. Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde uygulama sınavını geçen öğrenciler atölyelerde eğitim almaya hak kazanacak.

Atölyelerde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, ileri robotik, yapay zeka, siber güvenlik, yazılım, enerji teknolojileri ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Öğrenci seçme sürecinde e-sınav ve çevrimiçi eğitim aşamalarının ardından uygulama sınavı gerçekleştiriliyor. Uygulama sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanıyor.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı tamamlandı. Ortaokul ve lise kategorilerinde gençlerimiz, üreticiliklerini ve teknoloji alanındaki yeteneklerini birbirinden başarılı projelerle ortaya koydu. Tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
Rize’de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
Samandağ’da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi Evinde arama yapıldı Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı
Oğuzhan Koç’a konserde ilginç hediye Şaşkınlığını gizleyemedi Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
20:15
Almanya’da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
20:12
Fon soruşturması genişliyor İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
19:59
Fon soruşturmasında dev para trafiği: Pusula Holding yöneticilerinden İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler
Fon soruşturmasında dev para trafiği: Pusula Holding yöneticilerinden İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euroluk transferler
19:05
Canlı anlatım: Diyarbakır’da goller üst üste, Beşiktaş’a şok
Canlı anlatım: Diyarbakır'da goller üst üste, Beşiktaş'a şok
18:50
Vedat Muriqi’den resital Fenerbahçe’den Eyüpspor’a karşı tarihi fark
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 20:25:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da Deneyap uygulama sınavını geçen öğrenciler atölye eğitimi almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement