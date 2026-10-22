Bafra'da kırsal okul öğrencileri 3 günlük TÜBİTAK projesinde bilimle buluştu - Son Dakika
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Bafra'da kırsal okul öğrencileri 3 günlük TÜBİTAK projesinde bilimle buluştu

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Bafra\'da kırsal okul öğrencileri 3 günlük TÜBİTAK projesinde bilimle buluştu
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TÜBİTAK 4009 destekli 'Bilim Köyde Yeşeriyor' projesi, 21-23 Eylül 2026'da Bafra'daki kırsal okul öğrencilerini bilimle buluşturdu. Üç gün süren etkinliklerde deneyler, maket tasarımları ve VR gözlükle sanal gerçeklik yaşandı; velilerin katıldığı söyleşiler ilgi gördü.

TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen "Bilim Köyde Yeşeriyor: Keşfet, Öğren, Uygula" projesi, kırsal mahalle okullarındaki öğrencileri bilimle buluşturdu.

Koordinatörlüğünü Bafra Bilim ve Sanat Merkezi, yürütücülüğünü Fen Bilimleri öğretmeni Mehtap Yılmaz'ın gerçekleştirdiği proje, 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde öğrencilerin ve velilerin katılımıyla tamamlandı. Üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerde katılımcılar; deneyler, uygulamalı çalışmalar ve söyleşiler aracılığıyla bilimi keşfetme fırsatı buldu.

Öğrencilerin merak duygusunu desteklemek, araştırmaya ilgilerini artırmak ve bilimsel bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikler, farklı alanlarda deneyim kazanma olanağı sundu. Öğrenciler laboratuvar malzemelerini tanıdı, deneyler ve maket tasarımları yaptı, VR gözlüklerle sanal gerçeklik yaşadı. Aynı zamanda gözlemlerini paylaşarak öğrenme sürecine etkin biçimde katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen "Toprağın Dijital Dili" ve "Geçmişin Bilgeliği, Geleceğin Bilimi" başlıklı söyleşilerde bilim, teknoloji ve yerel bilgi birikimi bir araya geldi. Velilerin de katıldığı buluşmalarda, teknolojinin günlük yaşamda kullanımına ilişkin örnekler ilgi gördü.

Etkinliklerin ardından öğrencilerin dile getirdiği "Keşke her gün okulda böyle şeyler olsa" ve "Yine gelir misiniz?" sözleri, bilimle kurdukları bağın ve yaşadıkları heyecanın dikkat çekici örnekleri oldu. Öğretmenlerden gelen geri bildirimlerde ise çalışmaların öğrencilerin öğrenme merakını, araştırma ve keşfetme isteğini desteklediği vurgulandı.

"Bilim Köyde Yeşeriyor: Keşfet, Öğren, Uygula" projesiyle, kırsal mahalle okullarındaki öğrencilerin bilimsel etkinliklere erişimine katkı sunulurken okul, aile ve proje ekibi arasında paylaşım ortamı oluşturuldu. Projeye destek veren TÜBİTAK'a, etkinliklerde görev alan eğitmen ve rehberlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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