Game Awards 2023 kapsamında en iyi oyun ödülünü alan Baldur's Gate 3, Xbox Series X/S sürümünü oldukça geç yayınlamıştı. Aralık ayında Xbox için sunulan oyun, bir süredir kaydetme sorunları yaşıyor. Xbox Series X/S'teki oyuncular, çıkış yaptıktan sonra oyun verilerinin silindiğini ifade etti.

Baldur's Gate 3 Xbox kaydı siliniyor hatası nasıl çözülür?

2023 yılına damgasını vuran Baldur's Gate 3, Xbox için çıkış yaptığından bu yana kaydetme konusunda oyuncuları sinirlendirdi. Bu kapsamda bir açıklama yapan Larian Studios ve Microsoft ise sorunun farkında olduklarını ve kalıcı düzeltme için çalıştıklarını aktardı.

Larian kalıcı düzeltme yayınlanana kadar, oyuncuların çapraz kaydetme özelliğini kullanabileceğini ifade etti. Geliştirici, Baldur's Gate 3 verilerinin Larian hesabına nasıl bağlanacağına dair adım adım bir rehber paylaştı. Bu sayede son beş oyun kaydını otomatik olarak sunuculara yüklemek mümkün.

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Çapraz kayıt süreci için Larian'da bir hesapl oluşturmalı ve oyun seçeneklerinden çapraz kaydı etkinleştirmelisiniz. Bu hesabı Xbox profilinize bağladıktan sonra, her oturumdan sonra kayıtlarınız senkronize edilecek.

Xbox'ta kaydın silinmesi halinde ise oyuncular, önceki kayıtlarına erişmek için Larian sunucularını kullanabilecek. Ancak halihazırda kaybolan kayıtları geri getirmenin bir yolu olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Larian ayrıca kayıtların saklandığından emin olmak için oyunu kapatmadan önce senkronizasyonun tamamlandığına dair bildirimin beklenmesini tavsiye ediyor. Xbox'taki bu hatanın uzun vadede düzeltilmemesi halinde, her profilin tutabileceği bulut sayısını artırmayı planlıyor.

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