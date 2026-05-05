Balıkesir'de Çevre Eğitimi Etkinliği

05.05.2026 18:04
Balıkesir Üniversitesi, ilkokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi sundu.

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim İletişimi Ofisi, bilimi toplumun farklı kesimleriyle buluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilen çevre eğitimi etkinliğinde, BAÜN Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Güner ve Araştırma Görevlisi Tuba Mumcu'nun eşliğinde Fatih İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek çevre bilincine yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında, Fatih İlkokulu Müdürü Emine Çakır, Sınıf Öğretmeni Emel Yıldırım ve öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencilerine su verimliliği, atık yönetimi, çevre bilinci ve enerji tasarrufu konularında bilgi verildi. Gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde öğrenciler, günlük yaşamda çevreyi korumaya yönelik temel kazanımları yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte atık malzemelerden atık pil kutusu tasarlayarak geri dönüşüm süreçlerini deneyimleyen minik öğrenciler, ayrıca kendi hazırladıkları geri dönüşüm oyuncaklarını tanıtarak çevreye duyarlı üretim konusunda farkındalık kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişimi Ofisi, benzer etkinliklerle bilimi toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

