Balıkesirli öğrenciler TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde dört Türkiye derecesi kazandı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde Balıkesir Eğitim Müdürlüğü öğrencileri elde ettiği dört dereceyle büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından TEKNOFEST'te Balıkesir'i başarıyla temsil eden ekipler; 1 Türkiye birinciliği, 1 Türkiye ikinciliği ve 2 Türkiye üçüncülüğü kazanarak ilimizin adını Türkiye'nin teknoloji sahnesinde zirveye taşıdı.

81 il ve 99 ülkeden 1,6 milyonu aşkın yarışmacının katıldığı TEKNOFEST'te finale kalma başarısı gösteren Balıkesirli öğrenciler, yenilikçi fikirleri, bilimsel çalışmaları ve teknoloji alanındaki yetkinlikleriyle büyük takdir topladı.

Türkiye Birincisi - NEBULA BİLSEM

Edremit BİLSEM öğrencilerinden oluşan NEBULA BİLSEM takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Takım, 80 bin TL ödül ve birincilik kupasının sahibi olurken danışman öğretmen Ahmet Alkaya öğrencilerin başarısında önemli rol üstlendi.

Türkiye İkincisi - SİHO Takımı

Susurluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan SİHO Takımı, TEKNOFEST Robolig Yarışması Robotik/Otonom Kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. 60 bin TL ödül ve ikincilik kupası kazanan takımın danışman öğretmenliğini Erkan Bulut yaptı.

Türkiye Üçüncüsü - TEKNO EDREMİT

Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinden oluşan TEKNO EDREMİT takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Takım, 50 bin TL ödül ve üçüncülük kupası kazanırken danışman öğretmen Mustafa Selçuk, koordinatör ise Cemile Dudu Kayaaltı oldu.

Türkiye Üçüncüsü - Burhaniye BİLSEM

Burhaniye BİLSEM, TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Hava ve İklim Kategorisinde Türkiye üçüncülüğüne layık görüldü. 70 bin TL ödül ve üçüncülük kupası kazanan projenin danışman öğretmenliğini Harun Yıldız üstlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal yaptığı açıklamada, "Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ülkemizin geleceğine katkı sunan öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çalışan, üreten ve geleceği tasarlayan Balıkesir'in gençleriyle gurur duyuyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.