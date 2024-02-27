Barselona\'da MWC\'de Tanıtılan Concept T Hologram Teknolojisi

İletişimde önemli bir evrim yaşadık ve artık klasik telefonlar yerini akıllı telefonlara bıraktı. Ancak, değişim henüz bitmedi. Gelecek, artık hologram teknolojisiyle şekillenebilir. İşte Barselona'daki MWC etkinliğinde tanıtılan Concept T hologram teknolojisi…
2024 Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) "Concept T" hologram teknolojisi tanıtıldı
Deutsche Telekom'un MWC etkinliğinde tanıttığı "Concept T," yapay zeka, Hologram Telephony isimli cihaz, Wi-Fi algılama, bilgisayar görüşü ve Web 3 gibi yeni teknolojileri bir araya getirerek iletişimin geleceğini gözler önüne serdi.
Deutsche Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Claudia Nemat, "Concept T'nin araştırması, hologram teknolojisi gibi yeniliklerin nasıl gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Yarın raflarda olmasa da bugün zihinlerimizde ve laboratuvarlarımızda" diyor.
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Emma'nın Konsepti: "Concept view"
Emma'nın Konsepti "Concept view" adlı tasarım çalışması, kullanıcıların hayatlarının her alanında yardımcı olacak bir yapay zeka avatarı olan Emma'yı sunuyor. Emma, hologram aracılığıyla kullanıcılarla sohbet ederek alışveriş yapmaktan kripto para yönetimine kadar çeşitli konularda destek sağlayabilecek.
Konsept Seviyesi: "Concept level"
Konsept Seviyesi: "Concept level" tasarımı, geleneksel yönlendiriciyi yeniden tanımlayarak yapay zeka sesli asistan ve WiFi algılama gibi özelliklerle zenginleştiriyor. Modüler yapı, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilecek ve kablosuz şarj özelliğiyle diğer cihazları da şarj edebilecek.
Konsept Arkadaş: "Concept buddy"
Konsept Arkadaş: "Concept buddy" tasarımı ise evde dolaşarak hava kalitesini izleyen, projektörü olan bir robot olarak karşımıza çıkacak. Bu dostane robot, kullanıcıların evdeki her şeyi kolayca kontrol etmelerine yardımcı olabilecek.
MWC'de tanıtılan bu tür konseptler, iletişimde yeni bir çağın habercisi olabilir ve gelecekte hayatlarımıza girebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji hayatımıza girer mi? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Barselona'da MWC'de Tanıtılan Concept T Hologram Teknolojisi - Son Dakika
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