Bentley Motors, Miami\'de lüks rezidans gökdeleni inşa ediyor

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2022'nin başlarında, Bentley Motors, Miami'de yeni bir lüks rezidans gökdeleni inşa etme planlarını açıklamıştı. Proje artık resmi olarak başladı ve otomobil üreticisi, dört araba asansörü ve gökyüzüne uzanan camlı garajı dahil olmak üzere çarpıcı araba odaklı tasarımı hakkında daha fazla detay paylaştı.

Bentley Rezidansta dört adet otomobil asansörü mevcut

Dezer Development tarafından geliştirilen ve Sieger Suarez Architects tarafından tasarlanan Bentley Residences, Miami'nin Sunny Isles Beach'teki okyanus kıyısında yer alacak. Gökdelenin tam yüksekliği henüz belli olmasa da, 62 katlı olacak ve 216 lüks daireye ev sahipliği yapacak.

Bentley motiflerinden ilham alınarak tasarlanan Bentley Residences, Bentley kapı panellerini süsleyen elmas dikişli desen, kule cephesinde elmas şeklindeki cam panellerle yeniden yaratılacak. Bu paneller, doğal ışığı kırarak yansıtacak şekilde açılı olarak yerleştirilecek.

Bentley'den altın kaplama araba geliyor!

İç tasarım, dört araba asansörü ve depolama sistemi ile otomotiv odaklı temayı devam ettiriyor. Her bir rezidans, üç veya dört araba kapasiteli gökyüzü garajlarına sahip olacak ve bu garajlar özel araç koleksiyonları için uygun, güvenli saklama alanı sunacak.

Dairelerin iç mekanları oldukça lüks olup, iç-dış mekan yaşantısını kucaklayacak şekilde tasarlanacak. Yüksek kaliteli ev aletleri, İtalyan dolapları ve evde sauna gibi spa banyoları içerecek.

Ayrıca, her balkonda ısıtmalı yüzme havuzu, yaz mutfakları ve rüzgar yüklerini azaltmak için tasarlanmış geniş dış yaşam alanları bulunacak. Ortak kullanım alanları arasında spa, sinema ve özel restoran bulunacak.

Rezidansın kendisi gibi fiyatları da lüks

Tüm bu lüksün fiyatı ucuz değil ve Bentley Residences daire fiyatlandırması 5.6 milyon ABD dolarından başlıyor ve bu fiyat, penthouse süitler için daha da yüksek olacak. Projenin 2027 sonunda tamamlanması bekleniyor.

Bu gökdelen, otomotiv tasarımcılarının mimariye geçiş yaptığı en son örneklerden biri olup, Aston Martin, Mercedes-Benz ve Bugatti gibi diğer önemli projeler de mevcut. Bu projeler arasında, yine Dezer Development tarafından geliştirilen ve kendi araba asansörüne sahip olan Bugatti projesi de bulunuyor.

Bentley Residences, Miami'nin gökyüzüne yükselen bu lüks kule, sadece bir konut projesinden çok daha fazlasını temsil ediyor; aynı zamanda lüks yaşam, otomotiv tutkusu ve mimari mükemmellik arasında benzersiz bir köprü kuruyor.

Peki sizce bu proje, lüks konut mimarisinde yeni bir dönemi başlatıyor mu, yoksa sadece gelir düzeyi yüksek otomobil severlere mi özel? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.