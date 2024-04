Bilim İnsanları Altıncı His Keşfi Yaptı: İşte Nasıl Çalışıyor

Teknoloji

Her ne kadar insanın bilinen beş duyusu olsa da altıncı duyu fenomeni her zaman için hayatımızda yer alıyor. Ancak bilim insanları pek de tahmin ettiğimiz şekilde altıncı hissi bulmuş değil. Altıncı duyu olarak da adlandırılan bu yeni altıncı his keşfi, insan biyolojisi hakkında hala bilinmeyenlerin olduğunu göstermesi açısından önemli. Peki bu yeni bulunan altıncı his nedir ve nasıl çalışıyor?

Bilim insanlarının bulduğu altıncı his nedir ve nasıl çalışıyor?

Altıncı his bildiğiniz gibi olayları olmadan tahmin etme, ön görme veya hissetme yetisi olarak tanımlı. Ancak bilim insanları altıncı his ya da duyu için gerçek bir keşif yaptı. Buna göre görme, duyma, koklama, tatma, dokunma dışında varlığımızı hissetme şeklinde yeni bir duyu buldu.

Bilim insanları burada varlığımızı hissetme derken ise bu duyuyu şu şekilde tanımlıyor:

"Bu duyunun görevi kaslardan ve eklemlerden hareketlerimiz, duruşumuz ve uzaydaki konumumuz hakkında bilgi toplamak ve sonra bunu merkezi sinir sistemimize aktarmaktır"

Kısacası sinir sistemi, kaslar, eklemler ve vücudun tüm belki de duyularıyla altıncı his tam olarak kendi benliğini fark ediyor. Propriyosepsiyon adlı bu duyu merkezi sinir sisteminden motor nöronlar aracılığıyla kaslara doğru sinyaller göndermesini sağlıyor. Bu sinyaller ise insanın doğru şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Bu altıncı his, bir anlamda insan vücudunun en temel görevleri kolayca yerine getirmesini sağlıyor. Araştırmayı gerçekleştiren Dr. Niccolò Zampieri ve ekibi, bu duyu olmasaydı insanların en temel basit görevleri bile gerçekleştiremeyeceği düşüncesinde.

Bilim insanları bu altıncı his keşfi ile vücudun bir şekilde var olduğunu ve tam olarak nerede olduğunu anladığını keşfetti. Araştırma da vücudun bunu tam olarak nasıl anladığını anlamaya yöneldi. Araştırmacılar, bu altıncı duyunun harekete geçmesinde pSN hücreleri adlı sinir hücrelerinin önemli bir rolü olduğunu düşüncesinde.

pSN hücreleri omuriliğin dorsal kök ganglionlarında yer alıyor. Omuriliğin bu kısmı kısacası vücudun tüm sinir bağlantısını gerçekleştirir. Araştırmacılar kaslar ve beyin arasında temel bağlantıyı sağlayan bu hücrelerin altıncı hissin çalışma mantığı ile de temel bağlantılı olduğunu düşünüyorlar.

Peki sizce bu altıncı his keşfi hayatımızda neleri değiştirecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.