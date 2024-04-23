Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu

Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu

Bilim insanları, iki yaşam formunun birleştiği hayatta bir kez görülebilecek bir evrimsel olaya tanık oldular. Bu olay o kadar nadirdir ki, bilim insanlarına göre bilinen tarihte sadece iki kez meydana gelmiş ve her iki durumda da büyük evrimsel atılımlar yaşanmış. Şimdi bilim insanları, bu benzersiz evrimsel olayın tekrar yaşandığını ve yeni bir evrimsel atılımın kapıda olduğunu söylüyor.

23.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, iki yaşam formunun birleştiği hayatta bir kez görülebilecek bir evrimsel olaya tanık oldular. Bu olay o kadar nadirdir ki, bilim insanlarına göre bilinen tarihte sadece iki kez meydana gelmiş ve her iki durumda da büyük evrimsel atılımlar yaşanmış. İşte detaylar…

Bilim insanları, nadir rastlanan evrimsel bir olay yakaladı

Yaklaşık 2.2 milyar yıl önce, bu tür bir olayın gerçekleşmesiyle mitokondri oluşmuş ve bu, tüm karmaşık yaşam formlarının oluşumuna zemin hazırlamıştır. İkinci evrimsel atılım ise yaklaşık 1.6 milyar yıl önce meydana gelmiş ve daha gelişmiş hücrelerin siyanobakterileri absorbe etmesiyle bitkilerdeki evrimsel yolculuğu başlatmıştır.

Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu

Şimdi bilim insanları, bu benzersiz evrimsel olayın tekrar yaşandığını ve yeni bir evrimsel atılımın kapıda olduğunu söylüyor. Olay, Braarudosphaera bigelowii adlı bir alg türünde meydana geliyor ve bu alg, hava yoluyla doğrudan nitrojen sabitleyen bir siyanobakteriyi içine alıyor.

Bilim insanları sonunda altıncı hissi buldu!

Bu evrimsel değişimin ne tür bir yenilik getireceği henüz net değil, ancak bu alg sınıfında daha önce görülmemiş bir şeylerin yaşandığını gösteriyor. Araştırmacılar, alg ile UCYN-A olarak bilinen bakteri arasındaki boyut oranının birden fazla ilişkili alg türünde benzer olduğunu buldular.

Büyüme, besin alışverişi ile kontrol ediliyor gibi görünüyor ve bu, bakteri ile alg arasında birbirine bağlı metabolizmalara yol açıyor. Araştırmacılar, bu olayın önceki iki kez gördüğümüz evrimsel olaylarla aynı olduğunu söylüyor.

Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu

Dahası, UCYN-A bakterisi ihtiyaç duyduğu proteinlerin yalnızca yarısını üretebiliyor ve geri kalanını alglerin üretmesine güveniyor. Bu, yaşam formlarının endosimbiyontlardan organellere doğru evrildiğini gösteriyor ve sonunda bu iki hücre türünün daha da birleşebileceğini ima ediyor.

Bu araştırmanın olası bir çıktısı, nitrojen sabitleyici yetenekleri diğer bitkilere benzer yöntemlerle dahil ederek daha iyi ürünler üretmenin yeni yollarını sağlayabilir. Bilim insanları, bu olağanüstü olayı incelemeye devam ettikçe, evrimsel süreçlere yeni bir bakış açısı sunabileceklerini umuyorlar.

Bu tür bulgular, genetik mühendislik ve sürdürülebilir tarımda çığır açıcı uygulamalara yol açabilir. Siz bu tespit hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 18:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bilim İnsanları Nadir Bir Evrimsel Olaya Tanık Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement