Teknoloji

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM'in internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor ve kullanıcılar, BİM'in online platformuna giremedikleri için sıkıntı yaşıyor. "BİM internet sitesi çöktü mü?" sorusu, sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. Bu erişim sorunu, BİM'in sunduğu online alışveriş ve kampanyalardan faydalanmak isteyen kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Peki, BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?

BİM'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılar, BİM internet sitesine giriş yapamadıklarını ifade ediyor.