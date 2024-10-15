BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? - Son Dakika
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Teknoloji

BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?

BİM\'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?

Ülkemizin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM'in internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar siteye giremiyor ve 'BİM internet sitesi çöktü mü?' sorusunu soruyor. Bu durum, BİM'in online alışveriş hizmetlerini aksattı ve kullanıcılarını olumsuz etkiledi.

15.10.2024 14:34
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Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM'in internet sitesine erişimde sorun yaşanıyor ve kullanıcılar, BİM'in online platformuna giremedikleri için sıkıntı yaşıyor. "BİM internet sitesi çöktü mü?" sorusu, sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. Bu erişim sorunu, BİM'in sunduğu online alışveriş ve kampanyalardan faydalanmak isteyen kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Peki, BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?

BİM'E NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcılar, BİM internet sitesine giriş yapamadıklarını ifade ediyor.

BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü?

Soğuk Haber, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? - Son Dakika

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