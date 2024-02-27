Bitcoin Fiyatı 27 Şubat İtibariyle 56 Bin Doları Aştı

Teknoloji

Son yıllarda kripto paralar, finans dünyasında bir hayli öne çıkmaya başladı. Blok zinciri teknolojisinin giderek gelişmesi ile birlikte Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Ripple ve diğer altcoinler, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bu da kripto para fiyatlarını etkiliyor. Son haftalarda ise ciddi bir dalgalanma mevcut. Buna göre Bitcoin, tekrardan yükseliş trendine girdi. İşte güncel fiyatı…

27 Şubat Bitcoin fiyatı ne kadar?

Bitcoin, Kasım 2021'de boğa sezonu ile birlikte 64 bin doları aşarak rekor kırdıktan sonra, Ocak 2023'e dek süren bir düşüş trendine girdi. Ancak son haftalarda ciddi bir toparlanma yaşanmasıyla birlikte Bitcoin fiyatı 27 Şubat itibariyle 56 bin doları aşmış durumda. Bu da yaklaşık 1 milyon 750 bin Türk Lirasına tekabül ediyor.

Bitcoin ile birlikte altcoin piyasasında da yükseliş görülüyor. İkinci popüler kripto para birimi Ethereum fiyatı 3 bin 200 dolar seviyesini aştı. Bitcoin'in bu yükselişi devam ederse, mevcut rekoru olan 64 bin doları geçerek rekorunu tazeleyebilir. Bu noktada kripto para dünyasında beklentiler büyük. Tabii borsanın sürprizler ile dolu olduğunu da unutmamak gerekiyor.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bitcoin'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: Bu haberde anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.