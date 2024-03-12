Bitmiş Lityum İyon Pilleri Yeniden Dolduran Enjeksiyon Bulundu

Teknoloji

Elektrikli araçlar, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar derken şarj edilen piller hayatın merkezinde. Bugün piyasada yer alan pillerin ise büyük bir kısmı lityum iyon alaşımından meydana geliyor. Ancak bu lityum iyon şarjlı piller bir şarj döngüsüne sahip. Bu döngü sonunda ise pillerin değişmesi gerekiyor. Bilim insanları ise bu bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu.

Bilim insanları bitmiş pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu

Lityum iyon piller, kullanım şekli ve pilin yapısına göre 500 ila 1000 döngü arasında bir şarj ömrüne sahip. Ancak bilim insanları bitmiş şarjlı pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Araştırmacılar şarj döngüsü bitimi sonrası kullanılamayan piller için özel bir enjeksiyon hazırladı.

Hazırlanan bu enjeksiyon bitmiş lityum iyon pillerin yeniden kullanılmasını sağlıyor. Toyota Ar-Ge laboratuvarında araştırmacılar, lityum naftalin bazlı bir enjeksiyon geliştirdi.

Bu enjeksiyon sayesinde şarj döngüsünün sonuna gelip bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuştu. İlk sonuçlara göre bitmiş piller bu karışım sayesinde en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor.

Pilsiz kalp pili mi? Kalp hastalarına müjde!

Araştırmacılar burada pilin yapısal olarak ne kadar sağlam olduğunun sonucu değiştirebileceğini de hatırlattı. Zira yapısal olarak deforme olmuş piller, bu enjeksiyonla bile yeniden kullanılabilir hale gelemiyor.

Elektrikli otomobillerin pilleri, cep telefonu pillerine göre daha uzun şarj döngülerine sahip olsa da bu kullanıma göre değişiyor. Bu da bitmiş pil için geliştirilen yeniden doldurma enjeksiyonunu daha da önemli hale getiriyor.

Bitmiş lityum iyon pilleri yeniden dolduran enjeksiyon, böylece eski pillerin de yeniden ekonomiye katılmasını sağlayacak. Özellikle batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma gibi bir kavram hayatımıza girme ihtimali var.

Her ne kadar biten pilleri bile doldurmanın yolu bulunmuş olsa da, lityum iyon pilleri dikkatli kullanmak önemli. Yeniden şarj edilebilen bu pilleri uzun süre şarjda bırakmamak ve tam bitmeden şarj etmeye başlamak, ömrünü uzatıyor. Yine geceleri telefonu şarja takılı bırakmak da pil sağlığını etkileyen etmenler arasında. Ancak son yıllarda çıkan akıllı telefonlar pil dolduğu zaman akımı keserek pilin zarar görmesini büyük oranda engelliyor.