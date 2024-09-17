Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024\'te Bir Araya Geldi

14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul ESA Arena'da düzenlenen Chain Conference 2024, "Code – Connect – Redefine" temasıyla blockchain ve kripto para sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Etkinlik, sektörün Türkiye ve dünyadan temsilcilerinin katılımıyla blockchain teknolojisinin geleceği, kripto paraların küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve kripto regülasyonları gibi konularda derinlemesine tartışmalarla geçti.

17.09.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki gün süren etkinlikte, 50'den fazla uzman konuşmacı sahne aldı. Katılımcılar, blockchain ve Web3 sektörlerinin geçmişi ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunurken, güncel sektörel gelişmeleri de ele aldılar. Etkinlik, sektör liderlerinin bilgi alışverişinde bulunmalarına ve yenilikçi fikirler paylaşarak geleceği şekillendirmelerine olanak tanıdı.

GENÇ YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Burak Arzova, ABD seçimlerinin finansal piyasalara olası etkilerini değerlendirdi. Trump'ın seçimleri kazanması halinde büyük şirketlere sunacağı avantajların ABD sermaye piyasalarına ilgiyi artırabileceğini belirtti. Platon Consulting Kurucusu Dr. Hakan Özerol ise gençlerin yatırım anlayışına dikkat çekti. Özerol, yeni kuşağın risk konusunda daha cesur olduğunu ve kendilerine yakın hissettikleri yatırım araçlarına yöneldiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, parasal sistemin tarihsel gelişimini anlattığı konuşmasında, doların küresel para birimi olarak hâkimiyetini koruduğunu, ancak Asya ülkelerinin bu hâkimiyet karşısında ciddi bir atılım sergilediğini vurguladı.

Digard CEO'su Can Picak, blockchain entegrasyonunu kolaylaştıran Digart projesini tanıttı. Üç yıldır geliştirilen bu proje sayesinde oyun geliştiricileri, oyunlarını bir hafta içinde herhangi bir blockchain ağına entegre edebilecekler. Picak, Tokyo'da yapılacak lansmanın ise yıl sonunda ya da yeni yılın başında gerçekleşeceğini belirtti.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

WEB3 KARİYERİNE YÖN VERECEK TAVSİYELER

Kols.House Kurucu Ortağı Şahin Ali Bayar, Web3 alanında kariyer yapmayı planlayanlara tavsiyelerde bulundu. İşe alımlarda en çok önem verdikleri kriterin "kendi başına öğrenebilme yeteneği" olduğunu söyleyen Bayar, hızlı ve dinamik bir sektörde kendi kendine öğrenen kişilerin fark yaratacağını belirtti.

Rainfall CEO'su Amit Pradhan, egemen yapay zekâ kavramını katılımcılarla paylaştı. Pradhan, bu teknolojinin verilerin kullanıcıda kalmasını ve gizliliğin korunmasını sağladığını vurguladı.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

FİNANSAL SUÇLARLA MÜCADELE

Dijital çağda finansal suçlar üzerine gerçekleştirilen panelde konuşan BlockAML Kurucusu Michael Halepas, dijital varlıkların hala erken aşamada olduğunu belirtti. Kripto suçlarıyla mücadele için AML stratejilerinin önemine dikkat çeken Halepas, şirketlerin çalışanlarını eğitmeleri ve regülatörlerle iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Chain Conference 2024, Dekon Group ana sponsorluğunda, Digard, Decentral Works, Longevicals, At Wallets, TONSquare, CityPay.io ve Dyorex katkılarıyla, Kols.House'un stratejik partnerliğinde düzenlendi.

Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi

Blockchain Nedir?, Kripto Rehberi, Kripto Para, Blockchain, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Bitcoin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:11:56. #1.12#
SON DAKİKA: Blockchain Ekosistemi Chain Conference 2024'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement