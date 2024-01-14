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BMW, 2023 Yılında Satış Rekorları Kırdı - Son Dakika
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BMW, 2023 Yılında Satış Rekorları Kırdı

Borusan'ın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı BMW, 2023 yılında tüm zamanların satış rekorunu kırdı. Şirket, toplamda 2 milyon 555 bin 341 adet teslimat gerçekleştirerek Türkiye otomotiv pazarında önemli bir performans sergiledi. Elektrikli premium araç pazarında lider konumda olan BMW, toplam satışlarını yüzde 32 artırarak büyük bir başarı elde etti. MINI satışları ise yüzde 90 artışla tarihi bir rekora imza attı. BMW'nin tam elektrikli satışları yüzde 74,4'lük artışla 376 bin 183 adede ulaştı.

BMW, 2023 Yılında Satış Rekorları Kırdı
14.01.2024 - 20:29,
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Borusan'ın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı BMW, 2023 yılını tüm zamanların satış rekoruyla tamamladı. Toplamda 2 milyon 555 bin 341 adet teslimat gerçekleştiren şirket, Türkiye otomotiv pazarında da önemli bir performans sergiledi. İşte tüm detaylar…

BMW, 2023 yılında satış rekorları kırdı!

Elektrikli premium araç pazarında lider konumda olan BMW, Türkiye otomotiv pazarındaki toplam satışlarını yüzde 32 artırarak büyük bir başarı elde etti. MINI satışları ise yüzde 90 artışla tarihi bir rekora imza attı.

BMW, 2023 Yılında Satış Rekorları Kırdı

BMW, yaşanan yarı iletken çip krizi ve araç bulunurluk sorunlarının azalmasıyla 2023'ü rekorla kapattı. Toplamda dünya genelinde tüm araçlarda toplam satışlarını yüzde 6,5 oranında artırarak 2 milyon 555 bin 341 adet teslimat gerçekleştiren şirketin tam elektrikli satışları yüzde 74,4'lük artışla 376 bin 183 adede ulaştı.

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Normal premium segmentte de dünya lideri olan şirket, 2023 yılında toplam satış adedini yüzde 7,3 artırarak 2 milyon 253 bin 835 otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Elektrikli otomobil kategorisinde 330 bin 596 aracı yollarla buluşturan BMW, satışlarını yüzde 92,2 artırarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca BMW'nin toplam araç satışları içindeki elektrikli otomobil payı yüzde 15'e ulaştı.

2023 yılı satışlarında Yeni BMW iX1, Yeni BMW i4 ve Yeni BMW i5 gibi tamamen elektrikli modeller öne çıkarken, BMW Group, 2024 yılında Yeni BMW 5 Serisi'nin tamamen elektrikli Touring modelini de satışa sunacak.

BMW, 2023 Yılında Satış Rekorları Kırdı

BMW M, 2023'te tamamen elektrikli ilk M modeli olan Yeni BMW i4 M50 ile birlikte 202 bin 530 adetlik otomobil satışı gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı. BMW M'in elektrikli ürün gamı, Yeni BMW i5 M60 ve Yeni BMW i7 M70 ile genişleyerek dikkat çekti.

MINI, 2023'te toplam 295 bin 474 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Tamamen elektrikli MINI modeli ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artarak 45 bin 261 adede ulaştı. Ayrıca 2024'te tamamen yenilenen, dijitalleşen ve elektriklenen yeni nesil MINI ailesini otomobil tutkunlarıyla buluşturmayı planlıyor.

Türkiye'de ise satış adetlerini yüzde 32 artırarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye'de de elektrikli premium araç pazarında lider konumda olan BMW, toplamda 3.745 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

MINI, Türkiye'de 2023 yılında satışlarını yüzde 90 artırarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Elektrikli otomobil satış payını yüzde 18'e çıkaran MINI'nin başarısı, Borusan Otomotiv'in markanın en büyük ithalatçısı olma başarısını beraberinde getirdi.

BMW Motorrad, 2023 yılında toplam satış adedini bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artırarak 4.628 adet satış rakamına ulaştı. Tamamen elektrikli maxi scooter modeli CE 04, bu satışların üçte birini oluşturmayı başardı.

Kaynak: Shiftdelete
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Borusan Holding, Türkiye, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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