Ortaya çıkan son sızıntılara göre, BMW mühendisleri Tesla Cybertruck modelinden esinlenmeye çalışıyor olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde, bir Cybertruck BMW'nin Almanya'daki en kapsamlı Ar-Ge merkezlerinden birinin oldukça yakınında görüldü.
Özellikle otomobil sektöründe bir anda ortalığı karıştıran bu gelişmenin doğruluğu, birçok kişi tarafından da teyit edilmiş durumda. Görünüşe bakılırsa, BMW yönetimi gelecekte piyasaya sürecekleri modeller için Cybertruck'tan esinlenmeye çalışıyor olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
BMW, Tesla Cybertruck kararı ile gündemde
Otomobil üreticilerinin rakip firmaların araçlarını satın alarak detaylı bir şekilde incelemesi, aslında çok daha önceden alışık olduğumuz bir durum. Çeşitli tersine mühendislik yöntemleriyle bu araçların altını üstüne getiren şirketler, izlenen üretim sürecini ve kullanılan malzemeleri tespit etmeye çalışıyor. Son derece marjinal tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck'ın, BMW'nin yanında diğer birçok dev araba markasını da etkilediğini biliyoruz.
BMW'nin yaptığı bu hamlenin, şirketin gelecekte üretmeyi planladığı bir pick-up modelinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tamamen elektrikli olup olmayacağı şu an için bilinmeyen bu aracın, şimdiden sektörde büyük bir ses getirmesi bekleniyor.
Radikal açıklamalarıyla bilinen Tesla CEO'su Elon Musk ise, yaşanan bu ilginç olay hakkında şimdiye kadar bir yorum yapmadı. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcılar için yararlı olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce BMW yeni nesil araçlarıyla iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz de bir Tesla Cybertruck kullanmak ister miydiniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › BMW, Tesla Cybertruck'tan esinleniyor olabilir - Son Dakika
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