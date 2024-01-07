Boeing, güvenlik sorunlarını çözemediği uçaklar için muafiyet istedi

Ünlü uçak üreticisi Boeing, bazı uçaklarındaki güvenlik sorunlarını çözemediği gibi bir de bunun göz ardı edilerek 'muafiyet' sağlanmasını talep etti. Sivil havacılık endüstrisindeki güvenlik ilkeleri ve teknolojik yenilikler arasındaki hassas dengenin altını çizen bu ilginç taleple ilgili detaylar, görenlere hayrete düşürüyor. İşte detaylar

Boeing, muafiyet isteminde bulundu!

Geçtiğimiz günlerde Boeing, 737 Max serisindeki bir güvenlik sorunu nedeniyle, Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) özel bir muafiyet talebinde bulundu. 737 Max serisinin yeni modellerinin, motor muhafazasının aşırı ısınıp uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilemesi üzerine gündeme taşınan bu husus, dikkatleri şirket üzerinde topladı.

Şirket, bu muafiyet talebi kapsamında motor muhafazasının aşırı ısınmasıyla ilgili olarak uygulanan güvenlik standartlarının göz ardı edilmesini talep etti. Bir süredir sorunun çözümü için faaliyetler gösteriliyor olsa da bu talep, işlerin pek de yolunda olmadığını gözler önüne seriyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden "yerli uçak gemisi" kararı!

Aşırı ısınma sorununun olası olumsuz etkileri ise şu şekilde: Bu durum, motor muhafazasının parçalarının koparak uçağa zarar vermesine yol açabilir. Zarar alan uçak parçaları da uçuş güvenliği için ciddi riskler doğurarak can kayıplı kazaların önünü açar. Dolayısıyla bu sorun, hiçbir şekilde göz ardı edilmeyip bir an önce önlenmelidir.

Boeing, geçici bir önlem olarak, pilotlara bazı koşullarda buzlanma engelleyici sistemlerini mümkün olduğunca sınırlı yoğunlukta kullanmalarını tavsiye etti. Bu önlem, motor girişlerinin aşırı ısınmasını önlemek için kritik öneme sahip olsa da yeterli değil.

Boeing'in FAA'den istediği muafiyet, sivil havacılık sektöründe teknoloji ve güvenlik arasındaki dengeyi sorgulatıyor. Bu dengenin herhangi bir yöne kayması, insanlığı her anlamda zarara uğratabilir. Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.