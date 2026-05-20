Bolu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Bolu\'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı
20.05.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar İzzet Baysal MTAL, yapay zeka projeleriyle bilim fuarında öğrenci çalışmalarını sergiledi.

Bolu'da Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında kapılarını bilim ve teknoloji meraklılarına açtı. Fuarda sergilenen yapay zeka destekli işaret dili tercüme programı ve akıllı saat projeleri büyük ilgi gördü.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Mimar İzzet Baysal Lisesi (MTAL), 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında özel bir sergi düzenledi. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren fuarda, öğrencilerin uzun süren yoğun çalışmalar sonucu hazırladığı yenilikçi projeler görücüye çıktı. Yazılım, inşaat, biyoloji ve kimya sektörlerine yönelik hazırlanan inovatif çalışmalar, sergiyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı.

57 öğrenci ve 20 öğretmen görev aldı

Fuarın detayları hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Sinan Karalı, etkinlik kapsamında toplam 20 projenin yer aldığını belirtti. Karalı, "TÜBİTAK 4006-B Projesi kapsamında 20 proje mevcut olup, 16 tanesi tasarım ve 4 tanesi araştırma projesi olmak üzere toplam 20 proje yer almaktadır. Projeler genel olarak yazılım üzerine, inşaat sektöründe, biyoloji sektöründe ve kimya sektöründe hazırlanmıştır. 57 öğrenciyle katılım sağlamakta, 20 öğretmenimiz danışman olarak görev almaktadır" diye konuştu.

"Ocak ayından bu yana yoğun bir şekilde çalıştık"

Projelerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Karalı, "Proje öğrencilerimize çok şey katmıştır. Projenin başında öğrencilerimiz merak duymasa da bu projenin sonunda oldukça meraklı, bilime karşı oldukça açık hale gelmişlerdir. Bu projenin devamını diliyoruz ve okulumuzun her sene düzenlemeyi düşünüyoruz. Proje aşaması Ocak ayından itibaren başladı. Ders aralarında, derslerden sonra zaman dilimlerinde öğrencilerimizle hazırlık yaptık. Ocak ayından sonra yoğun bir çalışma temposuna girdik. Mayıs 20'ye kadar da gerekli çalışmaları yapıp fuarımızı hazır hale getirdik" dedi.

"Projelerimiz yapay zeka destekli"

Bilim fuarında tanıtılan yapay zeka destekli yenilikçi projelerin dikkat çektiğini dile getiren Sinan Karalı, "Projelerimizde yapay zeka destekli, işitme engelliler için özel hazırlanmış işaret dilini tercüme eden bir programımız var. O çok dikkat çeken bir program. İnsanlık açısından, engellilerin topluma kazandırılması açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde akıllı saatle yaşlı olan bireylerimizin takip edilmesi açısından, diğer vatandaşlarımız açısından şu an hatta iki tane sipariş de almış bulunmaktayız fuarımızın ilk olmasına rağmen" İfadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bolu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tottenham yine kaybetti Küme düşmemeleri için son bir şansları var Tottenham yine kaybetti! Küme düşmemeleri için son bir şansları var
Erzurum’da bir kişi cami önünde ölü bulundu Erzurum'da bir kişi cami önünde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var

21:01
Hakan Safi’den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
Hakan Safi'den Maldini açıklaması: Futbol elçimiz olacak
20:48
10 Yıl Sonra İtiraf: Kayıp Ayşen Aycan’ın Cinayeti
10 Yıl Sonra İtiraf: Kayıp Ayşen Aycan'ın Cinayeti
20:26
Atatürk’e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
20:20
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız
19:44
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
18:17
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 21:27:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Bolu'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.