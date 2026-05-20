Bolu\'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Bolu'da Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında kapılarını bilim ve teknoloji meraklılarına açtı. Fuarda sergilenen yapay zeka destekli işaret dili tercüme programı ve akıllı saat projeleri büyük ilgi gördü.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Mimar İzzet Baysal Lisesi (MTAL), 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında özel bir sergi düzenledi. Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren fuarda, öğrencilerin uzun süren yoğun çalışmalar sonucu hazırladığı yenilikçi projeler görücüye çıktı. Yazılım, inşaat, biyoloji ve kimya sektörlerine yönelik hazırlanan inovatif çalışmalar, sergiyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı.

57 öğrenci ve 20 öğretmen görev aldı

Fuarın detayları hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Sinan Karalı, etkinlik kapsamında toplam 20 projenin yer aldığını belirtti. Karalı, "TÜBİTAK 4006-B Projesi kapsamında 20 proje mevcut olup, 16 tanesi tasarım ve 4 tanesi araştırma projesi olmak üzere toplam 20 proje yer almaktadır. Projeler genel olarak yazılım üzerine, inşaat sektöründe, biyoloji sektöründe ve kimya sektöründe hazırlanmıştır. 57 öğrenciyle katılım sağlamakta, 20 öğretmenimiz danışman olarak görev almaktadır" diye konuştu.

"Ocak ayından bu yana yoğun bir şekilde çalıştık"

Projelerin öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Karalı, "Proje öğrencilerimize çok şey katmıştır. Projenin başında öğrencilerimiz merak duymasa da bu projenin sonunda oldukça meraklı, bilime karşı oldukça açık hale gelmişlerdir. Bu projenin devamını diliyoruz ve okulumuzun her sene düzenlemeyi düşünüyoruz. Proje aşaması Ocak ayından itibaren başladı. Ders aralarında, derslerden sonra zaman dilimlerinde öğrencilerimizle hazırlık yaptık. Ocak ayından sonra yoğun bir çalışma temposuna girdik. Mayıs 20'ye kadar da gerekli çalışmaları yapıp fuarımızı hazır hale getirdik" dedi.

"Projelerimiz yapay zeka destekli"

Bilim fuarında tanıtılan yapay zeka destekli yenilikçi projelerin dikkat çektiğini dile getiren Sinan Karalı, "Projelerimizde yapay zeka destekli, işitme engelliler için özel hazırlanmış işaret dilini tercüme eden bir programımız var. O çok dikkat çeken bir program. İnsanlık açısından, engellilerin topluma kazandırılması açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde akıllı saatle yaşlı olan bireylerimizin takip edilmesi açısından, diğer vatandaşlarımız açısından şu an hatta iki tane sipariş de almış bulunmaktayız fuarımızın ilk olmasına rağmen" İfadelerini kullandı. - BOLU