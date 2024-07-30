BTÜ'de Yol Profili Tarayan Yöntem Geliştirildi - Son Dakika
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Teknoloji

BTÜ'de Yol Profili Tarayan Yöntem Geliştirildi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ortaklığında geliştirilen bir buluş, aracın önündeki yol profilini tarayarak yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolünü sağlıyor. BTÜ'de doktorasını tamamlayan Mert Büyükköprü'nün tez çalışmasıyla geliştirilen yöntem, aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerini tespit ediyor. Bu sayede araç, yol bozukluklarına hazır olabiliyor ve sürücü ve yolcuların konforu artırılıyor.

30.07.2024 13:43
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Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), aracın önündeki yol profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ortaklığındaki buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescillendiği belirtildi.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy'un danışmanlığında "Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot" başlıklı buluş, BTÜ'de doktorasını tamamlayan Mert Büyükköprü'nün tez çalışmasından yola çıkılarak geliştirildiği aktarıldı.

Elektronik süspansiyon kontrol sistemi uzmanı olarak çalıştığı belirtilen Dr. Mert Büyükköprü'nün, Oyak Renault ve BTÜ ortak çalışmasıyla, aracın ön camına yerleştirilen bir kamera kullanarak yolun yükselti profillerini tespit edip, araçlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla yolun profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Danışman Doç. Dr. Erdem Uzunsoy, "Bu bağlamda, aracın süspansiyon sistemlerinin yol yüzeyine göre dinamik olarak ayarlanabilmesi, hem seyir konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmek adına kritik bir rol oynuyor. Buradan yola çıkarak doktora öğrencim Mert Büyükköprü'nün teziyle, taşıtların ani yol bozukluklarına hazır olmasını sağlayan bir yöntem geliştirdik. Bu sayede sürücünün ve yolcuların konforunu en üst seviyeye çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Dr. Mert Büyükköprü ise geliştirdiği teknikle aracın hareket halindeyken, kameranın sürekli olarak yol yüzeyini taradığını ve elde edilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak işlediğini kaydetti.

Büyükköprü şunları söyledi:

"Bu görüntüler analiz edilerek çeşitli yöntemlerle ölçümlendiriliyor. Bu sayede elde edilen yol profilleri, daha hassas ve gürültüden arındırılmış oluyor. Yol yüzeyindeki küçük detaylar bile bu yöntemle tespit edilebilir, bu da süspansiyon sisteminin daha ince ayarlarla çalışmasına olanak tanır. Elde edilen yol profilleri, yarı-aktif veya aktif süspansiyon sistemlerinin kontrol edilmesinde kullanılır.

Böylece, araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilirmiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor."

Kaynak: AA

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