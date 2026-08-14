Bumble\'da Yeni Dönem: Kadınlar İlk Mesajı Artık Göndermiyor

Flört uygulaması Bumble, yalnızca kadınların eşleştikleri kişiye ilk mesajı göndermesine izin veren kendine özgü kuralını kaldırarak kullanıcılarını ikiye böldü.Uygulama 2014'te piyasaya sürüldüğünde, kurucusu ve yöneticisi Whitney Wolfe Herd, kadınların "ilk adımı atmasına" izin vererek Tinder gibi rakiplerinden ayrıştığını söylemişti.Ancak Bumble'ı ünlü yapan özellik kadınların %66'sının ilk mesajı erkeklerin göndermesini tercih ettiğini ortaya koyan bir anketin ardından kaldırılıyor. Kullanıcılar arasında yapılan bir denemede, bu zorunluluğun kaldırılmasının daha fazla etkileşim getirdiği görüldü.Çevrimiçi forumlarda bu güncellemenin Bumble'ı daha fazla kişinin kullanmasını sağlayıp sağlamayacağı ya da uygulamayı "diğer flört uygulamaları gibi" yapıp yapmayacağı konusunda tartışmalar çıktı.Daha önce yalnızca eşcinsel ilişkilerde kadınların önce mesaj atması kuralı uygulanmıyordu.Bumble'da yapılacak bir diğer değişiklik ise kullanıcıların eşleşmeden sonra sohbet başlatmak için sahip oldukları süreyi uzatacak.Kullanıcılar artık birbirlerine mesaj göndermeye başlamak için 24 saat yerine üç güne sahip olacak.Wolfe Herd, "Kadınların ilk adımı atması radikal bir fikirdi ancak kadınları önceleyen olmak hiçbir zaman yalnızca tek bir bağlantı kurma yöntemini dayatmakla ilgili değildi" dedi: "Bugün topluluğumuz daha fazla esneklik, daha az baskı ve gerçek, anlamlı bağlar kurmak için daha fazla fırsat talep ediyor ve bu yeni deneyimin sunduğu şey de bu."Bumble'ın lansmanından kısa süre sonra, Nisan 2015'te verdiği bir röportajda Wolfe Herd, Toronto Star'a kadınların geri çekilip erkeklerin kendilerine gelmesini istediğini söylemenin bir "kalıplaşmış bir yargı" olduğunu söylemişti.

Yarım milyon kişinin flört hikayelerini paylaştığı ve uygulama özelliklerini tartıştığı Reddit'in popüler r/Bumble topluluğu büyük ölçüde platformun kural değişikliklerini sorguladı.Özellikle kullanıcılar, Bumble'ın artık diğer flört uygulamalarından nasıl farklı olduğunu sordu.Bir kullanıcı, "Erkeklerin önce mesaj atmasını istiyorsanız başka bir uygulama kullanın" diye yazarken, bir başkası kadınların ilk adımı atmasına "gerçekten değer verdiğini" söyledi: "Kadınlar mesaj yağmuruna tutuluyor, bu yüzden bana mesaj atan herhangi bir kadın gerçek ilgi göstermiş oluyordu."Diğerleri ise özelliğin, Bumble'ın erkeklerin yanıt verebilmesi için kadınların önceden yazılmış bir yönlendirme belirlemesine olanak tanıyan "Opening Moves" özelliğini tanıtmasıyla zaten sulandırıldığını savundu.Ancak bazı kadınlar değişikliği desteklediklerini ya da sohbet başlatmalarına rağmen yanıt alamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşamaya başladıklarını söyledi.Bir kullanıcı, "Dürüst olmak gerekirse Bumble'da önce mesaj attığımda erkekler neredeyse hiç yanıt vermiyordu" derken, bir diğeri mesaj gönderdiği erkeklerin "çoğunluğunun" "eşleşmelerimizin süresinin dolmasına izin verdiğini" öne sürdü.Profesyonel çöpçatan Sarah Louise Ryan da bu adımı memnuniyetle karşıladığını ve Bumble'ın kendine özgü özelliğinin "ömrünü tamamladığını" söyledi.BBC News'e konuşan Ryan, "Başlangıçta bu fikir güçlendiriciydi ancak zamanla yenilik etkisini kaybetti" dedi: "Kadınlardan fiilen ilişkinin anlatısını ve enerjisini taşımaları istenirken, erkekler pasif ya da kaygılı hissediyordu."Bumble başlangıçta bu konumlandırmayla gerçekten başarılı oldu ancak buna çok uzun süre bağlı kaldı ve flört ortamı değişirken uyum sağlayamadı."Kural değişikliği, Birleşik Krallık çevrimiçi flört pazarındaki daha geniş çaplı durgunluğun yaşandığı bir dönemde geliyor.Ofcom'un Online Nation verilerine göre Bumble'ın Birleşik Krallık'taki aylık kullanıcı kitlesi 2023'te yaklaşık 1,5 milyondan 2025'te 1,1 milyona düştü.Tinder Birleşik Krallık'ta en çok kullanılan flört hizmeti olmayı sürdürse de aynı dönemde yaklaşık bir milyon kullanıcı kaybetti; buna karşılık Hinge 1,5 milyon kullanıcı seviyesinde sabit kaldı.Aynı zamanda Badoo'nun da sahibi olan Teksas merkezli çatı şirket Bumble Inc, geçen yıl küresel iş gücünün yaklaşık üçte birini işten çıkardı.Ryan, "İnsanlar sürekli kaydırmanın gerçekte yüz yüze buluşmalara yol açmadığını fark ediyor ve bu da flört yorgunluğunu daha da artırıyor" dedi: "Topluluklara ve gerçek hayattaki bağlantılara doğru net bir yönelim görüyoruz. "İster bekarların koşu kulüplerine katılması ister insanların çevrimiçi flörtten bıkıp çevrimdışı eşleştirme hizmetlerine yönelmesi olsun."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .