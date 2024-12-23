Bursalı Öğrencilerin Su Altı Aracı Başarılı Test Geçti - Son Dakika
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Teknoloji

Bursalı Öğrencilerin Su Altı Aracı Başarılı Test Geçti

Bursalı Öğrencilerin Su Altı Aracı Başarılı Test Geçti

Kestel'deki lise öğrencileri, geliştirdikleri mini insansız su altı aracını başarılı bir şekilde test etti.

23.12.2024 12:17
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Bursa'nın Kestel ilçesinde 12 lise öğrencisi tarafından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için tasarlanıp üretilen, geliştirme çalışmaları devam eden mini insansız su altı aracı, test sürüşlerinde başarılı oldu.

İlçedeki bir lisede eğitimini sürdüren 6 öğrenci, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni Emre Akbulut'un teşviki ve okul idarecilerinin destekleriyle bilimsel çalışma yapmak üzere bu yıl ocak ayında çalışmaya başladı.

Yazılım, tasarım, otomasyon ve mekatronik bölümlerinden öğrencilerden oluşan ve zamanla üye sayısı 12'ye çıkan "Akva Takımı", 7 ay süren çalışma sonucu çoğunlukla yerli imkanları kullanıp küçük ölçekli su altı aracı üretti. Öğrenciler, tasarımı da kendilerine ait olan araca "Akva" ismini verdi.

Aşağı, yukarı, ileri, geri, dalma, çıkma, su yüzeyinde ilerleme gibi hareketleri yapabilen araçla bu yıl TEKNOFEST'e katılan ancak yarı finalde elenen öğrenciler, AR-GE için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Renk ve şekil tanıma, torpido (su altında yol alan, su üstü ve su altı hedeflerini imha etmek için kullanılan güdümlü mühimmat) atma, dalma ve çıkma özellikleri daha iyi seviyeye getirilen aracın test sürüşü, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki yüzme havuzunda gerçekleştirildi.

Su altından gopro ile görüntülenen test aşamasından başarılı çıkan "Akva" ile 2025 yılında TEKNOFEST'in "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisinde düzenlenecek yarışmaya katılacak öğrenciler, dereceye girmeyi hedefliyor.

Proje koordinatörü Emre Akbulut, AA muhabirine, 35 metre uzunlukta kabloyla çalışan aracın AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Testlerin kusursuz ilerlediğini belirten Akbulut, "Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak için bu projeye yöneldik. Hem kendi bilgimizi test etmek için hem de ülkemize katkı sağlamak adına bu projeye başladık. Daha ileri seviyelere taşımayı düşünüyoruz. Bunu kablosuz otonom gidebilecek şekilde tasarlayabiliriz. Şu an o aşamalar için çalışıyoruz." dedi.

Akbulut, ekipte yer alan öğrencilerin yaz tatilinde bile bu araçla ilgili çalışmalar yaptığını ifade etti.

TEKNOFEST'in "İnsansız Su Altı Sistemleri" kategorisindeki yarışmaya katıldıklarını anlatan Akbulut, şunları söyledi:

"Yarı finalde elendik. Video aşamasında aracımızın ileri geri, aşağı yukarı ve torpido fırlatma görevleri vardı. Aşağı yukarı, ileri geri hareketlerimizde problem olmadı fakat torpido fırlatma görevi istediğimiz gibi olmadı. Bu aşamada kaldık. Gelecek sene bu aşamayı da geçip finale kalmayı hedefliyoruz."

Akbulut, aracın yüzde 90 yerli imkanlarla yapıldığını sözlerine ekledi.

"TEKNOFEST'te finalist olmayı hedefliyoruz"

Otomasyon Bölümü 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Batınay Büyükarazlı da "Akva"nın, test sürüşlerinde TEKNOFEST su altı yarışmaları kategorisindeki kuralların büyük çoğunluğunu başarıyla tamamladığını anlattı.

Haznenin su almadığını, motorların düzgün çalıştığını bildiren Büyükarazlı, "Şimdi görevlere yoğunlaşıp onları yapmaya çalışacağız. TEKNOFEST'te finalist olmayı hedefliyoruz. Bütün görevleri gerçekleştirerek başarılı şekilde aracımızı suda yüzdürmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tasarım Bölümü 11. sınıf öğrencisi Sahra Nur Pehlivan ise aracın yapım aşamasında karşılaştıkları aksilikleri ekip arkadaşları ve öğretmenlerinin yardımıyla aştıklarını kaydetti.

Pehlivan, "Görevini başarıyla tamamladı. Sadece altına konulan ağırlık hafif geldiği için inme ve çıkma hareketlerinde biraz sıkıntı yaşadık. Onun dışında sorun yaşamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bursalı Öğrencilerin Su Altı Aracı Başarılı Test Geçti - Son Dakika

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