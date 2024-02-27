Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, yeni araçları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çinli üretici, son olaraksa Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobilini tanıttı. İşte BYD Yangwang U9 özellikleri ve fiyatı…
BYD Yangwang U9 özellikleri neler?
BYD Yangwang U9, yüksek sürüş deneyimi vadediyor. Öyle ki araç, BYD DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemine sahip. Çeşitli koşullara göre ayarlanabilir bir süspansiyon sağlayan bu sistem ile araç, dans etme gibi etkileyici hareketler de gerçekleştirebiliyor. Üstelik bu dansı müzik ile birlikte yapabildiğini de belirtmek gerekiyor.
BYD Yangwang U9, dört bağımsız elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorlar 1.300 beygir gücüne sahipken, 1680 Nm tork üretebiliyor. Performans özellikleriyle de dikkat çeken aracın maksimum hızı ise saatte 309 kilometre.
Saatte 0'dan 100 kilometre hıza ulaşma süresi ise 2.36 saniye. Tabii elektrikli araç denince şarj da merak ediliyor. BYD Yangwang U9, 500 kW hızlı şarj sistemine sahip. Böylelikle 10 dakikalık bir sürede yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor.
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Çin'de piyasaya sürülen BYD Yangwang U9 aracının fiyatı ise 1.68 milyon Çin yuanı. Bu da yaklaşık 235 bin dolara tekabül ediyor. Türk lirasına çevirdiğimizde ise 7 milyon 300 bin TL sonucuna ulaşıyoruz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BYD'nin Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobilini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › BYD Yangwang U9: Lamborghini Rakibi Elektrikli Süper Otomobil - Son Dakika Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü. Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı. Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi. Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi. Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi. Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
ÖzellikDetayMotor: 4 adetMotor Gücü: 1,300 beygir gücüTork: 1680Nm Maksimum Hız: 309 km/sa (192 mph)0-100 km/saat: 2.36 saniyeŞarj: 500 kW hızlı şarjGüvenlik: Süper Karbon-fiber Kabin, CTB teknolojisiÖzel Pist Sürüş Asistanı: Var5G: VarDiğer Özellikler: Dans edebilme, BYD DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? BYD'nin Lamborghini rakibi elektrikli süper otomobilini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › BYD Yangwang U9: Lamborghini Rakibi Elektrikli Süper Otomobil - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
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Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
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