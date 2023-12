FPS türünün sevilen isimlerinden Call of Duty, geçtiğimiz ay Modern Warfare 3 ile oyuncuların karşısına çıktı. Özellikle hikaye modunun kısa olması sebebiyle ilk etapta eleştirilerin odak noktası haline gelen, ancak bunun tam tersi şekilde satışlarda önemli işlere imza atan yapım görünüşe göre çok yakında kısa süreliğine ücretsiz olacak. Peki Modern Warfare 3 hangi tarihler arasında ücretsiz oynanabilecek?

Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz

Activision, geçen ay oyuncularla buluşturduğu Call of Duty: Modern Warfare 3'ü 14-18 Aralık tarihleri arasında kısa süreliğine ücretsiz yapıyor. Oyuncuların birinci sezon içeriğini keşfetme ve oyunu satın alıp almama gibi konularda karar verebilmelerine yardımcı olmak için yapılan bu kampanya tüm platformlar için geçerli olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Free Trial announced Live Dec 14 – 18 on all platforms. pic.twitter.com/F7plg8WY2A — Charlie Intel (@charlieINTEL) December 12, 2023

Son gelen bilgilere göre hikaye modu ücretsiz deneme sürecine dahil olmayacak. Burada oyuncuların Terminal, Rust, Meat ve Shipment gibi bazı haritaları ve modları deneyimleyebileceği ifade ediliyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3 minimum, tavsiye edilen ve 4K deneyim için PC sistem gereksinimleri şu şekilde;