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Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz - Son Dakika
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Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz

Activision, geçen ay oyuncularla buluşturduğu Call of Duty: Modern Warfare 3'ü 14-18 Aralık tarihleri arasında kısa süreliğine ücretsiz yapıyor. Oyuncuların birinci sezon içeriğini keşfetme ve oyunu satın alıp almama gibi konularda karar verebilmelerine yardımcı olmak için yapılan bu kampanya tüm platformlar için geçerli olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz
13.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:23
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FPS türünün sevilen isimlerinden Call of Duty, geçtiğimiz ay Modern Warfare 3 ile oyuncuların karşısına çıktı. Özellikle hikaye modunun kısa olması sebebiyle ilk etapta eleştirilerin odak noktası haline gelen, ancak bunun tam tersi şekilde satışlarda önemli işlere imza atan yapım görünüşe göre çok yakında kısa süreliğine ücretsiz olacak. Peki Modern Warfare 3 hangi tarihler arasında ücretsiz oynanabilecek?

Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz

Activision, geçen ay oyuncularla buluşturduğu Call of Duty: Modern Warfare 3'ü 14-18 Aralık tarihleri arasında kısa süreliğine ücretsiz yapıyor. Oyuncuların birinci sezon içeriğini keşfetme ve oyunu satın alıp almama gibi konularda karar verebilmelerine yardımcı olmak için yapılan bu kampanya tüm platformlar için geçerli olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Free Trial announced

Live Dec 14 – 18 on all platforms. pic.twitter.com/F7plg8WY2A

— Charlie Intel (@charlieINTEL) December 12, 2023

Son gelen bilgilere göre hikaye modu ücretsiz deneme sürecine dahil olmayacak. Burada oyuncuların Terminal, Rust, Meat ve Shipment gibi bazı haritaları ve modları deneyimleyebileceği ifade ediliyor.

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Call of Duty: Modern Warfare 3 minimum, tavsiye edilen ve 4K deneyim için PC sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimum (Çok Oyunculu)MinimumÖnerilen4K Ultraİşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)Windows 10 (64-bit)Windows 10/ Windows 11 (64-bit)Windows 10/ Windows 11 (64-bit)İşlemci: Intel Core i3-6100/ AMD Ryzen 3 1200Intel Core i5-6600/ AMD Ryzen 5 1400Intel Core i7-6700K/ AMD Ryzen 5 1600XIntel Core i7-8700K/ AMD Ryzen 7 2700XEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960/ NVIDIA GTX 1650/ AMD Radeon RX 470NVIDIA GeForce GTX 960/ NVIDIA GTX 1650/ AMD Radeon RX 470NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti/ NVIDIA RTX 3060/ AMD Radeon RX 6600XTNVIDIA GeForce RTX 3080/ NVIDIA GeForce RTX 4070/ AMD Radeon RX 6800XTEkran Kartı Belleği: 2 GB2 GB8 GB10 GBRAM: 8 GB8 GB16 GB16 GBDepolama: 79 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)149 GB kullanılabilir alan (SSD)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Call of Duty: Modern Warfare 3, 14-18 Aralık arasında ücretsiz - Son Dakika
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