Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Kızlarının TikTok'ta canlı yayın yapmasına sinirlenen anne-baba, öz evlatlarını öldüresiye dövdü.

Yurt dışında yaşayan genç bir kızın TikTok üzerinden başlattığı canlı yayın, izleyenleri dehşete düşüren anlara sahne oldu. Genç kız yayın yaptığı sırada odaya giren anne ve babası, kızlarına tekme tokat saldırdı.

O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.