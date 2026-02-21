Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı - Son Dakika
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı
21.02.2026 19:19
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı
Yurt dışında bir genç kız, TikTok'ta canlı yayın yaparken anne ve babası tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Kızlarının TikTok'ta canlı yayın yapmasına sinirlenen anne-baba, öz evlatlarını öldüresiye dövdü.

CANLI YAYINDA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Yurt dışında yaşayan genç bir kızın TikTok üzerinden başlattığı canlı yayın, izleyenleri dehşete düşüren anlara sahne oldu. Genç kız yayın yaptığı sırada odaya giren anne ve babası, kızlarına tekme tokat saldırdı.

O anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika Teknoloji Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı - Son Dakika

Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı
