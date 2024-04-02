Yapay zeka modelleri gelişmiş sohbet kabiliyetleri sayesinde kısa sürede hayatımıza dahil oldu. ChatGPT bu alanda başı çekiyor olsa da, pazarda birçok model bulunuyor. Ancak ChatGPT'nin basit bir toplama işlemini yanlış yapıp özür dilemesi ise merak uyandırdı.
ChatGPT toplama işlemini neden yanlış yapıyor?
ChatGPT'ye basit bir toplama işlemi yapması istendi. Buna göre birkaç kişinin isimleri ve yanında fiyat belirten bir komut girildi. Ancak sohbet botu, tüm değerleri doğru anlamasına rağmen toplama işleminin sonucunu yanlış buldu.
Toplamı 8300 eden bir işlemi 8500 bulunca ise hata yaptığı belirtildi. İşlemin doğru sonucunun 8300 olduğu ve tekrar kontrol edilmesi istendi. Hata yaptığını fark eden ChatGPT ise işlemi tekrar ederek 8300 sonucuna ulaştığını söyledi.
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Toplama işlemini neden yanlış yaptığı sorulunca ise özür dilemekten kaçınmadı. Buna göre, "Özür dilerim, yanlışlıkla yanıtımda hata yaptım. İşlemi doğru bir şekilde yapmadım ve yanlış sonuca ulaştım. Yanlış hesaplama yaptığım için özür dilerim. Doğru sonuç 8300 olmalıydı. Teşekkür ederim düzeltme için" dedi.
Yapay zeka tabanlı sistemlerin birçok kez yanlış cevaplar verdiğini biliyoruz. Hatta daha önce bir Belediye Başkanı'na yönelik sahte bilgi ürettiği ve dezenformasyona yol açtığı ifade edilmişti. Bu kapsamda başkan da ChatGPT'ye dava açtı.
Ayrıca Google, Gemini ile insan görseli oluşturma servisinde hatalar olduğunu kabul etmişti. Bu kapsamda Gemini görsel servisinde insan oluşturma kategorisini bir süreliğine durdurma kararı aldı.
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Son Dakika › Teknoloji › ChatGPT'nin Toplama İşlemini Yanlış Yapması ve Özür Dilemesi - Son Dakika
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