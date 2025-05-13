ChatGPT, Nisan'da En Çok Ziyaret Edilen Web Sitelerinde 5. Sırada - Son Dakika
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Teknoloji

ChatGPT, Nisan'da En Çok Ziyaret Edilen Web Sitelerinde 5. Sırada

ChatGPT, nisan ayında en çok ziyaret edilen web siteleri arasında 5. sıraya yükseldi.

13.05.2025 11:16
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ABD'li OpenAI tarafından geliştirilen üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT, nisan ayında dünyada en çok ziyaret edilen 5 web sayfasından biri oldu.

AA muhabirinin similarweb.com adresinden derlediği bilgilere göre, üretken yapay zeka uygulaması ChatGPT nisan ayında en çok ziyaret edilen web siteleri listesinde zirveyi zorlamaya başladı.

Listede 5. sıraya kadar yükselen ChatGPT'yi ortalama bir kullanıcının ziyaret zamanı 7 dakika 15 saniye olarak gerçekleşti.

Zirvede yine google.com yer aldı. Ortalama bir kullanıcı Google'da 10 dakika 31 saniye vakit geçirirken 2. sırada yer alan youtube.com'da ise bu zaman 20 dakika 18 saniye oldu.

Meta şirketinin platformları olan Facebook ve Instagram 3. ve 4. sırada bulunurken bu sitede vakit geçirme süreleri sırasıyla 10 dakika 42 saniye ve 8 dakika 37 saniye olarak gerçekleşti.

2024 yılının istatistiklerini yayımlayan "We Are Social" raporu göz önüne alındığında ise ChatGPT'nin en çok ziyaret edilen siteler listesinde büyük bir sıçrama yaptığı görüldü.

Geçen yıl listede 9. sırada yer alan yapay zeka uygulaması 4 basamak birden yükselmeyi başardı. Listede Google, Youtube ve Facebook ise yine ilk 3 sırada yer aldı.

ChatGPT yapay zekalar arasında açık ara önde

Öte yandan dünyada en çok kullanılan yapay zekaları derleyen AITools sitesindeki verilere göre, ChatGPT, açık ara lider konumunda bulunuyor.

ABD'li yapay zeka aracı, aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile rakiplerine büyük fark atıyor.

Sadece üretken yapay zekaların değil, genel anlamda yapay zekaların değerlendirildiği listeye göre, 2. sırada grafik tasarım uygulaması olan Canva yer alıyor. Uygulama aylık 887 milyon ziyaretçi sayısı ile ChatGPT'nin oldukça gerisinde kalıyor.

Google'ın çeviri yapan yapay zekası Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile listede 3. sırada bulunuyor.

Duyurulduğu andan itibaren maliyet etkinliği ve başarılı performansı ile ABD'li yapay zeka araçlarının ziyaretçi sayılarında düşüşe sebep olan Çinli DeepSeek ise listede 4. sırayı alıyor.

Listede 5. sırada 226 milyon aylık ziyaretçi ile Character.AI, 6. sırada 200 milyon aylık ziyaretçi ile JanitorAI, 7. sırada ise 133 milyon aylık kullanıcı ile Perplexity bulunuyor.

Google tarafından hayata geçirilen ve ChatGPT'nin en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Gemini ise listeye ancak 8. sıradan girebildi.

118 milyon aylık kullanıcısı bulunan Gemini, DeepSeek'in tüm dünyada duyulmaya başladığı Ocak 2025'te yüzde 9'dan fazla ziyaretçi kaybetti.

Listede 9. sırada 112 milyon aylık ziyaretçiyle Remove.bg, 10. sırada ise 105 milyon kullanıcı ile Claude yer alıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, ChatGPT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ChatGPT, Nisan'da En Çok Ziyaret Edilen Web Sitelerinde 5. Sırada - Son Dakika

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